Házenkářkám budou na turnaji v Chorvatsku chybět Luzumová a Šetelíková

„Iveta byla zraněná. Domluvili jsme se na volnu během tohoto srazu a není také jisté, jestli absolvuje květnový kemp a dvojzápas proti Černé Hoře. I proto teď budeme zkoušet variantu hry bez Ivety Luzumové, pokud by to bylo potřeba pro play off kvalifikace o mistrovství světa,“ řekl Bašný v tiskové zprávě.

„Alena Šetelíková chybí kvůli pracovním povinnostem. Nemůžeme počítat s tím, že by se uvolnila teď v březnu i v květnu pro kvalifikaci, takže jsme se dohodli, že tento sraz vynechá,“ doplnil český kouč.

Jeho tým se sejde poprvé od prosincového mistrovství Evropy, kde obsadil předposlední patnácté místo. Turnaj v Chorvatsku bude pro reprezentaci přípravou na play off kvalifikace o světový šampionát s Černou Horou.

„Během kempu musíme zapracovat hlavně na útočné hře bez Ivety Luzumové, tedy pracovat s jinými středními spojkami. Vybereme takové herní situace, které budou vyhovovat hře týmu v tomto složení. Pokusíme se zjednodušit a zefektivnit naši hru v útočné fázi a rychlém útoku i návratu do obrany,“ řekl Bašný.

„Chceme také zapracovat na obranné hře a zkusit najít systém, který by tomuto složení týmu vyhovoval. Zápasy na turnaji v Chorvatsku už budeme zaměřovat na play off s Černou Horou, zkusíme si vybrat některého ze soupeřů a namodelovat si obrannou hru směrem k červnovému dvojzápasu,“ dodal Bašný.