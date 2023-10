Takový návrat do Frýdku-Místku jsem si nepředstavoval, povzdechl si Sklenák

Ještě v minulé sezoně patřil k oporám házenkářů Frýdek-Místek. V neděli se postavil proti nim jako trenér Kopřivnice. Tomáš Sklenák vyměnil pozici hráče za tu trenérskou.

„Takový návrat to Frýdku-Místku jsem si nepředstavoval,“ povzdechl si Sklenák, jeho Kopřivnice v devátém kole extraligy prohrála 29:42 (16:25). „Takový výsledek jsem po našich předchozích výkonech nečekal.“

Kopřivničtí prohráli po čtyřech zápasech...

„Nevyšlo nám ale vůbec nic. Dostat čtyřicet dva branek je moc. Nevím, jestli nám tolik chyběl Ota v obraně,“ zmínil Tomáš Sklenák Otu Kancela, který si v minulém utkání zlomil zápěstí.

Frýdecko-místecký trenér Daniel Valo upozornil, že i bez Tomáše Sklenáka by utkání mělo potřebný náboj.

„Je to derby,“ podotkl. „Ale samozřejmě jsem vnímal, že hrajeme proti Tomášovi, protože to byl tři sezony mozek naší hry. Zná naše principy, zásady, kluky, s nimiž trénoval každý den. Ví jaké mají silné stránky, jaké slabiny. Snažili jsme se něco změnit, abychom soupeře překvapili, což se nám povedlo. Od první minuty byl zápas v naší režii.“

Jedenačtyřicetiletý Sklenák v roce 2003 získal s Frýdkem-Místkem mistrovský titul. Do klubu se vrátil v roce 2020 po patnácti letech v Německu. Jako trenér začal pracovat s frýdecko-místeckou mládeží, načež letos přijal nabídku extraligové Kopřivnice.

„Bylo to vyhrocené derby jako loni, kdy na nás Frýdek-Místek vletěl... Vlastně my jsme vletěli na Kopr (Kopřivnici). Tehdy to bylo ve stejném duchu,“ připomněl. „O domácích jsme věděli všechno, ale nehráli jsme, co jsme chtěli. Možná i kvůli tomu, že jsme měli zdravotní problémy v týdnu, ale na to se nemůžeme vymlouvat.“

Potvrdil, že věděl, co se bude ze strany Frýdku-Místku dít. „Ale bylo to těžké, neboť nám se dneska hra rozsypala, vůbec nám to nelepilo. Házená je někdy krutá, ale kolikrát je lepší prohrát o dvanáct gólů než o jeden. Vyžrali jsme si to celý mančaft.“

A podpořit Sklenáka přijela i půlka Trnávky, odkud pochází a za kterou hraje třetí ligu. „Za pivo a párek,“ usmál se Tomáš Sklenák. „Dneska jsme hráli v Bohumíně proti Hlučínu a vyhráli o gól. Kluci z mančaftu chodí fandit skoro na každý zápas Kopřivnice, ale dnes se jim stejně jako dalším fanouškům musím za ten výsledek omluvit.“