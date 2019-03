V nominaci českých házenkářů na Bělorusko je zatím pouze 14 hráčů

„Největší starost nám dělá to, že Jurka a Číp byli dlouhodobě zranění a ještě nehrají. S hráči jsme v kontaktu, chceme proto ještě počkat a nominaci doplnit a uzavřít až zhruba týden před srazem,“ uvedl v tiskové zprávě Filip.

„Mezi náhradníky figurují i Poloz a Štěrba, kteří by mohli nastoupit, pokud by Jurka s Čípem nebyli fit. Budeme to s nimi řešit po domluvě, podle toho, jak se budou Jurka a Číp zdravotně cítit a jestli budou schopni absolvovat tuto velkou zápasovou zátěž. Byli bychom rádi, kdyby už před srazem odehráli nějaký zápas v klubu,“ doplnil Filip.

Jasno také ještě není o třetím pivotovi a jedné ze spojek. „Na pozici pivota máme mezi náhradníky tři hráče, příležitost dostane jeden. Bude záležet na momentální formě. Na pozici spojek je pravděpodobné, že šanci dostane některý z mladých hráčů,“ podotkl Filip.

Tým se sejde v podobném složení, v jakém odehrál podzimní úvodní část kvalifikace. Nechybějí opory Ondřej Zdráhala, Stanislav Kašpárek či Pavel Horák, který jako jediný z výběru působí v Bělorusku.

„Od začátku je naším cílem pracovat koncepčně a dlouhodobě se stálou kostrou týmu doplňovanou mladými a perspektivními hráči, případně hráči, kteří se výrazně prosadí v domácí soutěži. Proto je nominace takto konzistentní,“ uvedl Filip.

Český celek na podzim zvítězil nad Finskem i v Bosně a Hercegovině a vede čtyřčlennou kvalifikační skupinu. V dalším zápase 10. dubna přivítá v Plzni Bělorusko a odveta je na programu o čtyři dny později na soupeřově hřišti. Na šampionát postoupí dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky z třetích míst. Kvalifikace vyvrcholí v červnu.