Zlepšený výkon Novému Veselí nestačil, mistři z Plzně si výsledek pohlídali

Svěřenci kouče Jana Bělocha favorizovanému soupeři podlehli 27:30 a po úvodních dvou kolech nového ročníku tak Sokol zůstává v tabulce Chance extraligy bez bodu.

„Výkon byl tentokrát určitě lepší, nemůžeme si asi stěžovat. Co se týká nasazení, bojovnosti, splnili jsme spoustu věcí, které jsme si říkali,“ uznává Běloch. „Ale Plzeň byla výrazně lepší než Dukla. Body visely výš než před týdnem. O to víc mě porážka na Dukle mrzí,“ říká otevřeně kouč Sokola.

Faktem je, že sobotní soupeř byl z kategorie vůbec nejtěžších. „Proti nám stál velmi kvalitní tým, který navíc zahrál velmi dobře,“ oceňuje Plzeň Běloch. „Mají spoustu zkušených hráčů a ti si výsledek zvládli pohlídat.“

Nové Veselí navíc také tentokrát soupeři k vítězství pomohlo. „Udělali jsme některé chyby, důležité momenty jsme neproměnili. A to o výsledku rozhodlo,“ míní kouč.

Sokol může mrzet zejména úvod zápasu. „V první půli jsme vedli 9:7, ale nechali jsme soupeře velmi rychle a snadno otočit na 9:11. Tam Plzeň začala mít psychickou výhodu a od té doby nás ani jednou nepustila do vedení,“ uvědomuje si Běloch.

„Několikrát jsme je dotáhli, byli jsme na dostřel jedné dvou branek, ale v tu chvíli jsme udělali taktickou chybu nebo neproměnili šanci. A tím jsme soupeře furt drželi na koni,“ doplnil.

Pozitivním signálem byl zlepšený výkon jednoho z očekávaných tahounů Nového Veselí, navrátilce Davida Šůstka, který v utkání nastřílel sedm branek. „Měl nějaké zranění z přípravy, v prvním kole ještě nebyl úplně dotrénovaný a na výkonu se to projevilo,“ vysvětluje Běloch. „Teď má těch tréninků za sebou víc a bylo to výrazně lepší. Druhý zápas se mu povedl a já věřím, že jeho výkony budou ještě růst a bude ještě lepší.“

Zda to tak skutečně bude, může ukázat nejbližší duel – už ve středu se Nové Veselí chystá do Brna, na derby s místním Handballem.

„Brno mívá obecně dobrý vstup do sezony, na začátku bývají dobří. Letos to potvrzují,“ ocenil Běloch výhry nad Hranicemi (36:25) a v Lovosicích (25:24). „Pro nás to bude velmi těžké, ale pojedeme se porvat o body,“ slíbil Běloch před derby.