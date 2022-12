Porážka v růžovém. První poločas byl velice špatný, zlobí se házenkáři Plzně

Nejprve ta nejdůležitější informace. Dražba vybraných dresů házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje, kteří do předehrávky proti pražské Dukle nastoupili ve speciální, růžové kolekci, vynesla v pátek večer ve VIP prostorách plzeňského klubu více než 100 tisíc korun na podporu boje proti rakovině.

Částka putuje na konto společnosti Loono, která se zabývá mimo jiné prevencí onkologického onemocnění varlat a prsou. Dražba zbývajících dresů navíc pokračuje na sociálních sítích Talentu až do Vánoc.

A teď k samotné házené. Dukla pod vedením bývalého plzeňského kouče Michala Tonara poprvé od roku 2018 uspěla v hale na Slovanech, domácí pokořila 33:31.

„Zdůrazňovali jsme si, že musíme zachytit začátek a celých šedesát minut odjezdit po zadku. To v prvním poločase vůbec nefungovalo, k tomu tam bylo strašně moc neproměněných vyložených šancí, dvě zahozené sedmičky. Bohužel se to opakuje a už se to nesmí stávat,“ zlobil se trenér Talentu Petr Štochl.

Dukla v úvodní půli odskočila, hlavně díky gólmanu Petržalovi a dobré agresivní práci v útoku, až na hrozivý rozdíl devíti branek, do kabin šla s náskokem 21:15. Hotovo ale ještě nebylo, domácí se po pauze vzchopili, trpělivostí a enormním nasazením se dvakrát dostali na dostřel dvou branek a navíc v tu chvíli měli míč v držení. Jenže smazat manko už nedokázali.

„První poločas byl velice špatný. Kdybychom proměňovali jasné šance, je to jiné, takhle dojem vypadal hrozně. Pokusili jsme se to pak zvrátit, ale nepovedlo se,“ povzdychl si Jan Stehlík, pravá spojka Talentu.

Plzeň, kterou příští středu čeká ještě domácí semifinále Českého poháru proti Brnu, přišla zároveň o pozici lídra tabulky. Do čela se díky vítězství v Zubří posunuli znovu házenkáři Lovosic.