Snad porážka přišla v pravou chvíli, věří plzeňský brankář Šmíd

Proti Talentu stojí Kopřivnice, úvodní dva zápasy čtvrtfinále se hrají o víkendu v Plzni.

„Je to jeden ze soupeřů, který nás letos porazil na naší palubovce. O to víc se musíme namotivovat a ukázat jim, že příště už se to nestane,“ hlásí sedmadvacetiletý Šmíd.

V čem je pro vás Kopřivnice nejvíc nepříjemná?

Asi největší nebezpečí hrozilo od chilské spojky Donosa, který ale z týmu odešel. Může nám to trošičku usnadnit pozici, ale i tak tam mají spoustu kvalitních hráčů. Musíme se dobře připravit, my gólmani i kluci v poli. Ideální by určitě bylo vyhrát dvakrát doma a další víkend urvat třetí bod u nich.

Před posledním kolem základní části soutěže bylo více variant, na koho narazíte. Přál jste si právě Kopřivnici?

To ne. Myslím, že všichni v šatně zastáváme názor, že pokud chceme titul, musíme porazit každého.

Mohli jste jít na Jičín, který vás ale nachytal a v Plzni vyhrál. Byla to facka v pravý čas?

Byla varianta, že je porazíme a půjdeme na ně. Mohli jsme si je krásně připravit, bohužel jsme k tomu špatně přistoupili. Celkově máme problém se zápasy, kdy relativně o nic nejde. V hlavách jsme to podcenili a doufám, že se poučíme.

Na druhou stranu, podobně to měli hokejisté Plzně. Těsně před play off doma rozsekali Olomouc 9:1 a pak s ní rychle vypadli v předkole play off.

Vidíte, to je pravda... Já věřím, že nás ta porážka nakopne, že přišla v pravou chvíli. Protože jestli takové zápasy předvedeme v play off, budeme rychle venku.

Vyčinili vám trenéři hodně po té porážce s Jičínem?

Na tohle jsou rozumní. Všichni jsme byli naštvaní sami na sebe. Věřím, že se vzpamatujeme a budeme hrát jinak. Další zápas už je extrémně důležitý. Je to čtvrtfinále a my chceme a musíme postoupit.

Program čtvrtfinále 1. zápas sobota 3. dubna Talent tým PK - Kopřivnice 17.00

2. zápas neděle 4. dubna Talent tým PK - Kopřivnice 10.30

3. zápas sobota 10. dubna Kopřivnice - Talent tým PK 13.00 Případně:

4. zápas neděle 11. dubna Kopřivnice - Talent tým PK 11.00

5. zápas středa 14. dubna Talent tým PK - Kopřivnice 18.00 Další čtvrtfinálové dvojice: Karviná - Zubří, Dukla Praha - Jičín, Lovosice - Frýdek-Místek Play out:

Zbývající čtyři týmy (Hranice, Brno, Nové Veselí, Maloměřice) se utkají v šesti kolech systémem každý s každým, body ze základní části se započítávají. Covid-19? V případě karantény jednoho z týmů se zápas kontumuje, čtvrtfinálové série musí bezpodmínečně skončit do 14. dubna.