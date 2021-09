Na ankety mám blbý jméno, směje se plzeňský házenkář Škvařil

Mezi tria Klíma - Solák - Patzel (Hráč extraligy) a Petržala - Jurka -Sklenák (Osobnost extraligy) se 29letá spojka z Plzně nevešla.

„Já mám na tyhle ocenění blbý jméno,“ pousmál se bez hořkosti Škvařil, který už v neděli domácím duelem proti Novému Veselí vstoupí s Talentem do nové sezony.

Přitom i někteří hráči Karviné uznali, že finále jste rozhodl hlavně vy, nejlepší spojka soutěže.

Kdybych měl něco vyhrát, tak třeba mezi střelci. Prostě věc, kterou nejde ovlivnit hlasováním. Jednou jsem nejlepší střelec extraligy byl, to už mi nikdo nevezme. Pro tyhle ankety oblíbený nejsem, figurovat v nich asi nikdy nebudu.

A počítám, že ani měnit se v povaze už nehodláte, že?

Ne. Buď mě lidi mají rádi takového, jaký jsem, nebo nemají. Ale já se fakt nezlobím. Přej a bude ti přáno, tím se řídím. Je na ostatních, koho do anket zvolí.

171 gólů nastřílel Milan Škvařil v minulé sezoně

Myslíte, že vás soupeři v extralize tolik nemají rádi?

To zase ne. Ale ví, že jsem na hřišti trošku blázen. A to už jsem starší a snažím se hlídat. Kluci proti mně vědí, že do mě vlastně nemají moc chodit, protože to mě pak daleko víc nabudí. A potom je to se mnou těžké. Víc se dostanu do hry, pohltí mě. Takže asi soupeři respekt mají, ví, čeho jsem schopný...

Když se ohlédnete, jak si vážíte posledního titulu s Plzní?

Jsou to krásné vzpomínky. Když bylo volno, s manželkou jsme se na celé finále ještě znovu podívali na videu, připomněli si ty zápasy. Bylo fajn vidět, jak i na Moravu jelo pár našich fanoušků. A líbilo se mi hlavně to, že Karviná prohrála. (smích)

Bude příští sezona zase o těchto dvou týmech?

Může a nemusí. Kdokoliv může vystřelit nahoru. Ani základní část ještě nic nerozhodne. Jen poznáte, kdo bude hrát vpředu, ale klíčové bude stejně play off. Karviná bude určitě zase dobrá, Dukla odchodem Matěje Klímy oslabila, ale trenér Miky Tonar ji určitě zvedne. Počítám, že tahle trojka, tedy i s námi, zase bude hrát nahoře.

8 titulů získali házenkáři Plzně v historii, pět z nich v uplynulých sedmi letech.

Obecně, je extraliga čím dál vyrovnanější?

Určitě. A jde i kvalitou nahoru. Do klubů jde víc peněz, mančafty si tak udrží dobré hráče. Třeba Lovosice už loni neměly vůbec špatný mančaft, ale nesedlo si to. Letos to může být od nich úplně jiné.

Předloni v zimě jste se vracel do Plzně ze Švýcarska a toužil získat titul. Kvůli covidu jste si ale musel rok počkat. Mise splněna?

Už předtím ve Švýcarsku jsem nějaký čas nehrál kvůli přestupu, doma po dvou zápasech sezonu zrušili. Skoro rok bez pořádné házené... Myslím, že někteří lidé nevěřili, že ta naše plzeňská parta by to mohla zvládnout. Ale zvládla. Jsem rád, že jsme všem dokázali, že ještě nepatříme do starého železa.

Musíte hledat další motivaci?

Kdepak, jedeme pořád dál. Předtím jsme měli tři tituly v řadě, pak dvě stříbra, zase zlato... O naší motivaci fakt nouzi nemám.

Ani tým se přes léto moc nezměnil. Je to výhoda?

Určitě je znát, že jsme spolu dlouho. Třeba se Stehlasem (Janem Stehlíkem) jsme spolu teprve druhý rok, ale předtím jsme se potkávali v nároďáku. Sedlo si to. Teď se příprava hodně povedla Linovi (Petru Linhartovi) na křídle. Moc mu přeju, aby to vydrželo celou sezonu.

V přípravě jste ale prohráli šest zápasů proti týmům z první a druhé bundesligy. S nadsázkou, neodnaučili jste se vyhrávat?

Určitě ne. Zkoušelo se, hráli jsme všichni, na výsledek se tolik nekoukalo. Co vím, přípravu jsme nikdy neměli nějak impozantní. Počítá se liga a hlavně závěr sezony. Jsme tak zkušený mančaft, že výsledky z přípravy určitě nikoho nerozhodí.

Vás v létě trápila třísla, teď už jste zdravotně v pořádku?

Teď jsem na sto procent připravený. Tedy na házenou. S fotbálkem je to horší, tam nemůžu střílet placírkou. (smích)

Osobně se v devětadvaceti cítíte výkonnostně na vrcholu?

Vnímám každý odehraný rok, zkušenosti přibývají. Když mi něco nejde, už se z toho nepodělám, ale hledám cesty, jak se vyhrabat zpátky. Zkušenosti nic nenahradí. Cítím, že kariéra pomalu graduje, fyzicky, silově i herním myšlením bych měl být nahoře. A hlavně se těším, že do hal zase můžou fanoušci.