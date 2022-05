Postup do finále? Nestačí nám, chceme vyhrát, tvrdí házenkář Vinkelhöfer

Byť měli házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje v semifinále hodně namále, Zubří přetlačili v hektickém rozstřelu pátého duelu a znovu se protlačili k sérii o zlato.

Zápas začíná v sobotu v 17 hodin v Karviné. „Po základní části byli první, my druzí. Loni to samé. Asi to o něčem vypovídá,“ míní 32letý křídelník Petr Vinkelhöfer, plzeňský kapitán.

Postup do finále vás stál spoustu sil, titul by byl třešničkou?

Já to beru tak, že určitě nejsme spokojení nebo uspokojení postupem do finále. My chceme vyhrát.

Loni jste titul slavili po pátém duelu v Karviné, dva roky předtím doma po sedmičkách. Má na vás už Baník velkou pifku?

Já myslím, že k loňskému finále se už nikdo vracet nebude. Karviná chce prostě titul, ale to my také.

Zatímco Karviná v semifinále zametla s Duklou, vy máte v nohách dvě pětizápasové série. Může hrát únava ve finále velkou roli?

Roli určitě hrát může. Ale čeká nás maximálně pět zápasů. Posledních v sezoně. A my v nich musíme nechat na hřišti úplně všechno.

Přesto, má v tomhle soupeř nějakou výhodu?

Nemyslím si, že finále bude rozhodovat fyzička.

Už čtvrtfinále s Brnem pro vás bylo hodně náročné.

Tam šlo o něco jiného. Nikdy jsme nezažili, že během play off ještě hrajeme v pohárové Evropě. Proto už čtvrtfinále bylo těžké, extrémně náročné. Ale to je za námi, teď se těšíme na sérii o titul.

V čem to bylo nejvíc složité?

Celkově. Bylo to rozbité, pořád jiná příprava na zápasy. Hráli jsme s Brnem, den na to letěli do Švédska, hned po návratu zase video na Brno. Na přípravu byl krátký čas, zatímco oni se mohli týden chystat na jeden zápas.

S Karvinou se znáte dokonale. Čím ji chcete překvapit?

Překvapit se týmy asi úplně nemohou. Ale chtěli bychom to rozložit tak, aby nebyl jeden jasný střelec. Aby se góly rozdělily na co nejvíc lidí a byli jsme nebezpeční na různých postech.

V čem je největší síla Baníku?

Mají velmi silný tým, každému hráči se může zadařit. Vojta Patzel, Dominik Solák, gólmani Marjanovič s Morkošem... Je tam spousta individualit a každá z nich umí rozhodovat zápasy.

Bude důležité, jak zvládnete hned první krok v sobotu?

Matematika je jasná. Pokud chceme titul, stejně tam minimálně jednou ze tří možných pokusů musíme vyhrát. Takže otázka je, kdy a jestli se to povede.