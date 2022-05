Můj dům, můj hrad. Plzeňští házenkáři vědí, že tenhle scénář nestačí

„Jestli to takhle půjde dál? To přece nevím,“ uvedl po středeční porážce 25:32 v Plzni karvinský trenér Michal Brůna.

Je jasné, že tenhle scénář by jeho týmu přinesl titul, Baník má v případě rozhodujícího pátého duelu výhodu domácí haly. Talent, obhájce titulu, dobře ví, že cesta za zlatem vede nezbytně alespoň přes jeden úspěch na půdě rivala.

„Myslím, že jsme se před třetím zápasem v Karviné dostali do dobré situace. Víme, že u nich musíme aspoň jednou vyhrát, a proč ne zrovna teď. Ale je k tomu potřeba přistoupit stejně zodopovědně jako doma. I když má soupeř vysokou kvalitu a určitě nechce doma prohrát, já svému týmu věřím,“ prohlásil plzeňský trenér Petr Štochl.

Výkony gólmanů, obrana, produktivita v útoku. To jsou klíčové atributy, které ve vzájemných zápasech určují toho úspěšnějšího.

Karviná sice v Plzni brzy vyhnala z branky domácího gólmana Herajta, jenže skvělý apetit chytil jeho nástupce Šmíd. Hned na úvod vychytal Soláka, pak zastavil Patzelovu sedmičku. A Talent rychle přetočil nepříznivý stav 2:5 na svou stranu. „Po deseti minutách jsme začali lépe bránit a víc jsme na soupeře zatlačili v útoku. Pomohl nám i nástup Karla Šmída, ale výkon gólmana a kvalitní obrana jsou vždy spojené nádoby,“ mínil Štochl.

Smutný večer prožil Vojtěch Patzel. Karvinský kanonýr, který v prvním finále nasázel jedenáct branek, se prosadil jen dvakrát. Jinak mířil mimo či do brankáře, neproměnil dvě sedmičky. „Nemyslím, že ho Plzeň lépe bránila. Ale nechodil do akcí tak jako doma. Když se párkrát netrefil, zapracovalo to na psychice, necpal se do zakončení tolik. Ale i Vojta má právo na špatný zápas,“ zastal se své opory Brůna.

Jisté je, že oba rivaly čekají ještě minimálně dvě bitvy, ta první už zítra od 17.30 hodin v Karviné. A znovu se čeká elektrizující atmosféra. Stejně jako v prvním duelu, stejně jako ve středu v Plzni. „Je to super. Žádná nenávist, takhle má vypadat finále,“ oceňuje fanoušky obou klubů karvinský trenér.

Zítra půjde o hodně, jeden z týmů získá mečbol.