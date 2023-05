Třináct gólů, ale bez radosti. Douda byl smutným plzeňským hrdinou

Talent v neděli prohrál v hale na Slovanech 31:32, a ztratil tak výhodu domácího prostředí.

„Bolí to. První zápas, hodně důležitý, navíc před domácím publikem. Věděli jsme, že to bude vyrovnané, dopadlo to takhle. Ale pro nás se nic nemění. Potřebujeme prostě třikrát vyhrát,“ svěřil se devětadvacetiletý Douda.

Druhé utkání se hraje už zítra od 17 hodin v Karviné.

Nesvazovalo vám trochu ruce, že jste do utkání šli v roli mírných favoritů?

Myslím, že ne. S Karvinou hrajeme finále popáté v řadě, dlouhodobě v sérii není favorit, takhle to nejde brát. Měli jsme malinkou výhodu, že jsme hráli doma, před našimi fanoušky. Ale ti karvinští tady předvedli také výborný výkon.

V závěru jste měli také smůlu. Dvakrát zasáhl gólman Herajt, jednou míč práskl do tyče, jenže pokaždé se míč odrazil k soupeři, který skóroval...

Upozorňovali jsme si na to v poločase, při oddechových časech. Že si musíme dávat pozor na odražené balony. Prostě to dopadlo takhle. Třeba se ve středu zase štěstí otočí, čtyři odražené balony půjdou k nám a vyhrajeme o gól my.

Karviné v závěru vyšel i risk se sedmi hráči bez brankáře. Byli jste na tu variantu připravení?

Víme, že ji vytahují celkem pravidelně. I v předchozích sezonách to takhle hráli, překvapení to určitě nebylo. Měli jsme to celkem dobře vyřešené, ale oni měli odražené balony... A Hery s Karlem (Šmídem) nemůžou chytit úplně všechno.

Momentka z bojovného utkání Plzeň - Karviná.

Vám se střelecky dařilo proti Martinu Galiovi, který odchytal většinu zápasu. Jaké to je hrát proti takové legendě?

Jestli je tam Martin nebo Péťa Mokroš, to v daný moment moc neřešíte. Možná na Martina neházet ukvapené rány, chvíli si počkat. Ale hlavně chcete dát gól. Nicméně klobouk dolů před Galošem, jak v takovém věku chytá.

Věřil jste si na něj i při sedmičkách? Všechny tři jste proměnil.

Speciálně jsem ho nestudoval. Snažím se dát prostě gól, počkám si, co brankář udělá. Teď mi to vyšlo, ale to neznamená, že příště mi třeba čtyři sedmičky nechytí. Je to kvalitní brankář, stejně tak Péťa Mokroš.

Měl jste pocit, že si vás hráči soupeře postupně více hleděli?

Nemyslím si. Přijeli s nějakou taktikou, které se drželi. Nepoznal jsem, že by se mi věnovali víc.

Jak rychle setřást porážku?

Dám si večer pivo a pak zase do práce. Nic jiného dělat nejde.