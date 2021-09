Písecké házenkářky touží prorazit v lize i v Evropě

Uspět v Evropě a konečně si zahrát play off. To jsou dva hlavní cíle, které si házenkářky Písku samy vyhlásily před vstupem do nové sezony nejvyšší soutěže. „Cítím to stejně. Jsme stále trošku zklamané z minulé sezony. Ráda bych, abychom naši dlouhodobou práci přetavily v týmový úspěch a dostaly se do play off. S hráčkami jsme se shodly, že v evropském poháru chceme přejít alespoň přes první kolo,“ hlásí trenérka Kateřina Hromádková.