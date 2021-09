Hledá se křídlo. Házenkáře Nového Veselí opustil talent Dolejší

„Náš cíl je jednoznačný, chceme postoupit do play off,“ říká kouč Sokola Peter Kostka. „Mohl bych argumentovat tím, že jsme stále hodně mladí. Že nám odešel nejlepší střelec. Že sice přišli dva zkušení hráči, ale tři jiní odešli. Ale já si nebudu dopředu vytvářet alibi. Sportovní cíl je jasný a chceme pro něj udělat maximum,“ vzkazuje slovenský trenér. Před minulým ročníkem Nové Veselí vsadilo na velké omlazení kádru. A poté, co zamířil úspěšný kouč Pavel Hladík do Brna, navíc muselo hledat i nového trenéra.

Můžete mít odtrénovaná kvanta hodin, odzvedané tuny železa, odběhané stovky kilometrů... Ale pokud nebudete parta, dobrý kolektiv, nemáte šanci. Peter Kostka trenér Nového Veselí

Po odchodu většiny zahraničních posil se také Sokol dlouho výsledkově trápil. V základní části dokázal z 22 zápasů vyhrát pouze dva a s osmibodovým ziskem obsadil předposlední místo dvanáctičlenné soutěže.

Pozitivním prvkem bylo až vystoupení v následné čtyřčlenné skupině o udržení, v níž Nové Veselí uhrálo pět výher ze šesti zápasů a samostatnou tabulku ovládlo.

Přes léto realizační tým udělal maximum pro to, aby se loňská sezona neopakovala. Novoveselští dostali v přípravě hodně zabrat. „Od 18. července jsme skoro celou dobu trénovali dvoufázově,“ říká Kostka. „Je jasné, že se dostavila únava, která ovlivnila i přípravné zápasy a předvedený výkon. Ale kluci dobře vědí, že kdyby v přípravě nebyli unavení a hráli perfektní házenou, tak jsme někde udělali chybu.“

Nové Veselí se rozhodlo vsadit na náročnost také při výběru svých soupeřů. „Odehráli jsme zápasy s týmy z více států, kromě České republiky to bylo Německo, Slovinsko či Maďarsko,“ líčí Kostka, kterého přes dvě porážky o jedinou branku potěšilo závěrečné soustředění ve slovinském Velenje.

„Pětidenní soustředění nám vyšlo perfektně, bylo tam parádní počasí, super ubytování a čekali nás dva velmi dobří soupeři,“ zmiňuje bitvy s MRK Ljublana (30:31) a RK Slovenj Gradec (26:27).

„Pro utužení kolektivu jsme využili možnost i koupání na krásném jezeře ve Velenje. Měli jsme také týmovou akci, kdy jsem přimhouřil oko nad týmovou večerkou,“ prozradil s úsměvem.

„Myslím, že můžete mít odtrénovaná kvanta hodin, odzvedané tuny železa, odběhané stovky kilometrů... Ale pokud nebudete parta, dobrý kolektiv, nemáte šanci,“ říká Kostka. „Jsem rád, že v našem kolektivu je nejvíce jedna parta, a to je celý tým.“

Potřebují nahradit střelce

Přesto, že si novoveselský kouč pochvaloval, že se kompletní tým podařilo dát dohromady před oficiálním zahájením přípravy, na poslední chvíli mu přibyly vrásky na čele.

„Týden před začátkem ligové soutěže jsme ztratili křídlo,“ lituje odchod juniorského reprezentanta Aleše Dolejšího. „S tím jsem nepočítal, je to pro nás citelná ztráta, která mě osobně negativně zasáhla. Máme krátký čas na to, abychom našli adekvátní náhradu.“

Dolejší však není jediným z letních odchodů. Bolestivá je ztráta Martina Kocicha, jenž zamířil do Brna. „Martin jako střední spojka nejenže dával naší hře myšlenku a tvář, ale budeme ho muset nahradit i v počtu gólů. Byl naším nejlepším střelcem,“ připomněl Kostka.

Výměnou post za post se do Nového Veselí vrátil bosenský hráč, střední spojka Anur Burnazović. „Anur je typologicky jiný typ hráče. Zatímco Martin to bere více na sebe, hodně střílí, Anur hraje více týmově,“ zmiňuje zásadní rozdíl Kostka. „Ale pro nás je to možná dobře, protože loni jsme to měli hodně na Martinovi postavené a byli jsme lehce čitelní. Vedle Anura rostou další hráči, zejména spojky.“ Zásadní změna čeká novoveselský tým také v brankovišti: Michala Studeného, jenž z osobních důvodů přerušil profesionální kariéru, by měl zastoupit další navrátilec Vít Schams.

„S Víťou přišla neuvěřitelná profesionalita,“ těší Kostku. „Sice to nerad slyší, ale je náš nejstarší hráč v kádru. A při těch benjamíncích – kterým ještě teče mléko po bradě a někteří ještě nemají za sebou ani zkoušku z dospělosti v podobě maturity – je to i takový mentor, kterého jsme v kabině potřebovali.“

Nové Veselí však bude přesto mít k dispozici nejmladší kádr v nejvyšší soutěži. „Naší filozofií je mít na jednom postě zkušeného hráče a na druhém to doplňovat talentovaným mladíkem z naší akademie, kteří potřebují vidět, že dostávají příležitost. A nevytlačí je cizí hráč, kvůli kterému by končili kariéru,“ dodal Kostka.