Na mladé hráče jsem vytvářel přehnaný tlak, uznal kouč Nového Veselí

„Tou největší překážkou našeho týmu v posledních týdnech jsem možná byl já sám. Na mladé hráče, kterým dělám prostor v kádru, jsem současně vytvářel přehnaný tlak,“ uvědomuje si slovenský kouč.

„Nemůžu já jako trenér ani lidé v Novém Veselí žít v minulosti. Naše mužstvo se nyní buduje, od mladých hráčů. Před sezonou jsem jim řekl, že mají čas rok, maximálně dva, abychom je zabudovali do extraligové házené. A tak je teď nemůžeme zabít přehnaným očekáváním,“ připouští.



„Před dvěma měsíci byli ti kluci v dorostu, někteří ještě dorostenci jsou. A teď ze všech stran slyší musíš, musíš... Je úplně jasné, že ještě nedorostli do fáze, kdy to budou v pohodě a rutinně zvládat. Oni do toho časem dospějí, ale nestane se tak za měsíc,“ pokračuje kouč.

Ten si hlavní rozdíl uvědomil po sobotním utkání. „Dvakrát jsem si ho prohlédl na videu a vnímal jsem, že když se zápas lámal, byli na hřišti naši čtyři dorostenci. Křídla měla dohromady 35 let, o čtrnáct míň než Kučerka v bráně soupeře,“ začal počítat Kostka. „Proti zkušeným Hranicím hráli čtyři středoškoláci. A najednou byli v křeči, ve stresu. Největšího soupeře jsme rázem měli v našich hlavách.“

Nezkušené svěřence proto povzbudil. „Nejlepším hráčem mužstva byl sedmnáctiletý Halíček, o kterém jsme si nemysleli, že bude takový lídr. A to mě těší,“ dodal.