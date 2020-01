V Polsku bez vítězství. Ale nepropadli jsme, těší kouče Nového Veselí

„Máme těžké rozlosování, Plzeň nás hned prověří,“ uvědomuje si Hladík. „Na druhou stranu, play off máme už skoro jisté, máme dostatečný bodový polštář,“ připomíná, že aktuálně pátý Sokol (19) dělí od devátého Jičína (11) osm bodů.



„Budeme řešit hlavně to, z jakého místa do play off půjdeme,“ pochvaluje si Hladík.

Klub z Nového Veselí proto neměl žádný důvod v zimě zasahovat do hráčského kádru. „Podzim jsme měli náročný a tým ukázal, co umí,“ připomněl Hladík účast v evropském poháru Challenge Cup i postup do finále domácího poháru. „I lidsky nám mužstvo klape, proto jsme rádi, že kádr zůstal kompletní. Chtěli jsme tým podržet a uvidíme, co to na jaře udělá.“

Příprava Nového Veselí na turnaji v Polsku 17. 1. Wybrzeze Gdansk 31:33 18. 1. Gwardia Opole 29:31 19. 1. Piotrkow Trybunalski 29:29

Nové Veselí, které si úspěšnou podzimní jízdu pokazilo až dvěma porážkami v posledních dvou extraligových zápasech (25:26 v Jičíně a 23:31 v Hranicích), se během zimní přestávky zaměřilo především na trénink.



„Na podzim jsme hodně hráli, takže jsme si naplánovali pouze jediný herní test,“ zmínil Hladík přípravný turnaj v Polsku. „S přístupem hráčů jsem zatím spokojený, v podstatě vše probíhá, jak jsme si naplánovali. Hlavně jsme spokojení s tím, že jsou všichni zdraví. To je v přípravě to nejdůležitější.“

Náladu kouči nezkazilo ani víkendové vystoupení v polském Piotrkówě. Přestože jeho tým ze tří náročných zápasů vybojoval pouze jedinou remízu.

„Nepropadli jsme, hráli jsme kvalitně. Nedokázali jsme sice vyhrát, ale se soupeři jsme drželi krok,“ je Hladík spokojený. „Utkali jsme se s týmy z plně profesionální soutěže, které mají devatenáct kvalitních hráčů. Pro nás to byla obrovská zkušenost.“ S Gdaňskem (31:33) a Opolí (29:31) jeho svěřenci prohrávali, přesto utkání v závěru dokázali zdramatizovat. A v obou případech padli jen dvougólových rozdílem. „Bylo vidět, že rozdíl mezi námi tam je. A je to i přirozené, je to pro nás trošičku jiný svět,“ uznává Hladík. S domácím celkem pak Sokol uhrál remízu 29:29.