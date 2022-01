Házenkáře z Veselí čekají dva přípravné zápasy za jeden den

„Proti Vsetínu dostanou šanci mladí hráči, dorostenci a kluci, kteří jsou v širším kádru. A dva tři hráči, kteří jsou pevnou součástí A týmu,“ prozrazuje novoveselský trenér Peter Kostka. „Chci vidět, jak v tomto zápase dokážou ukočírovat mladé spoluhráče,“ doplnil Kostka.

Bezprostředně po prvním utkání bude následovat duel se sedmým celkem slovenské Niké extraligy, který do Nového Veselí přicestoval na dvoudenní soustředění. „V tomto utkání budeme hrát na výsledek, je to naše generálka před semifinále poháru proti Lovosicím, který máme ve středu,“ upřesnil Kostka.

Na slovenský celek Sokol v zimní přípravě nenarazí poprvé, před týdnem zvítězil 28:21 v Hlohovci, kterému v nejvyšší slovenské soutěži aktuálně patří čtvrtá příčka. „Sice jsme vyhráli, ale o výsledek nám primárně nešlo. Chtěl jsem hlavně vidět kluky opět v akci,“ naznačil Kostka.

Nové Veselí má za sebou náročnou zimní přípravu. „Tím, že jsme měli na podzim odložené zápasy, konkrétně poslední kolo s Brnem, jsme kondičně začali znovu pracovat už 18. prosince. To znamená, že kluci měli trošku náročnější období mezi svátky, kdy měli pět individuálních tréninků, dokonce i na Silvestra,“ usmívá se Kostka.

„Od 3. ledna trénujeme společně, šlapeme, snažíme se dostat na kondiční úroveň, kterou jsme měli na začátku soutěžního ročníku a díky které jsme dokázali hodně těžkých zápasů zvládnout v náš prospěch,“ říká Kostka, jehož týmu jarní část extraligové soutěže odstartuje ve středu 2. února domácím duelem s Jičínem.

„To pro nás bude velmi důležitý zápas, prověrka před play off,“ uvědomuje si kouč Sokola. „Chceme, aby naše forma byla co nejlepší hned od začátku. Potřebujeme co nejdříve získat body, uklidnit se a splnit si svůj cíl, kterým je postup do play off.“

Kouč je spokojen s aktuálním rozpoložením týmu. „Máme natrénováno, soustředili jsme se na hodně věcí v obraně, na komunikaci, agresivitu... A grilujeme čtyři, možná pět útočných formací,“ dodal trenér Kostka.