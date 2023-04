Házenkáři Plzně vstoupili vítězně do semifinálové reprízy se Zubřím

Vítěz základní části a úřadující vicemistr Talent tým vedl celý zápas, hosté se však dokázali několikrát přiblížit. Plzeň měla výborný vstup do utkání, ale z vedení 10:3 byl poločasový náskok jen 15:14. V druhé půli svěřenci trenéra Petra Štochla odskočili až o pět gólů, a i když Zubří ještě stáhlo ztrátu na rozdíl dvou branek, více zdramatizovat duel nedokázalo. Západočeši vyhráli už dvanáctý extraligový zápas za sebou.

„Několikrát jsme se dostali do velkého brankového rozdílu, protože jsme neproměňovali šance. To už je tady taková naše zlá tradice, že nás Filip Herajt vychytá a Plzeň je natolik zkušený tým, že si náskok dokáže pohlídat. My se pak dokážeme přitáhnout, ale nedokážeme to překlopit na svou stranu,“ řekl České televizi hostující Matěj Havran, jenž stejně jako Pavel Bajer zatížil konto Plzně sedmi góly.

Plzeňský gólman Herajt podpořil výhru vedle 13 zákroků i gólem do prázdné branky. „Asi se mi na Zubří daří o trošku víc než na ostatní soupeře, ale je to kvalitní tým a kolikrát to také proti nim nevyjde. Zvlášť u nich, tam se mi chytá hůř, ale jsem rád, že alespoň doma jsem kluky trochu podržel, i když to mohlo být lepší. Ale aspoň tak,“ řekl Herajt, jenž si vyčítal jednodušší inkasované branky při ztrátě výrazného vedení v prvním poločase.