Úkol pro Jičín: Vyrovnat! Musíme se ale zlepšit, velí trenér

Házená

Zvětšit fotografii Ilustrační foto z duelu Jičína (bílá) | foto: Petr Eret

kvě 15 2019

Pokud chtějí házenkáři Jičína poprvé od mistrovského titulu v roce 2013 uvažovat o tom, že by rádi získali medaili, už nemají kam uhýbat. Poté, co v sobotu první utkání série o bronz s pražskou Duklou prohráli, čeká je dnes domácí duel a případná porážka by soupeři dala mečboly.