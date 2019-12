Cpát se a přibrat! nařizuje kouč mosteckých házenkářek

„Určitě jsme rádi, že tu rezervu na Michalovce máme, ale do zápasu u nich máme ještě docela dost těžkých soupeřů. Hlavní prioritou pro nás zůstává být nejlepším českým týmem, abychom začínali play off doma. A když se nám k tomu povede vyhrát i interligu, tak budeme samozřejmě moc šťastní,“ říkal mostecký trenér Jiří Tancoš po poslední domácí výhře 32:25 nad pražskou Slavií.



Neobával jste se, že bude vašim hráčkám trochu chybět motivace v české lize poté, co sehrály velké bitvy v Lize mistryň?

Neměl jsem obavy, že zrovna proti Slavii by holky nebyly stoprocentně koncentrované, s tím je problém spíš v utkáních se slabšími týmy. Slavia je náš rival, vždy ji chceme porazit a předvést co nejlepší házenou. A to se povedlo.

Jak pomohly týmu zkušenosti z těžkých zápasů v Lize mistryň?

Určitě hodně. Pomaličku hledáme šablonu naší hry, která nám bude vyhovovat. Přiznám se, že v zápasech Ligy mistryň jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak hrajeme a jak některé věci fungují, hlavně v útoku. A teď se pomalu dostáváme do pohody a zjišťujeme, co nám bude sedět. Jaká obrana, jaké útočné kombinace, jak poskládat hráčky na jednotlivých postech. Čas hledání je snad u konce, pomalu se mi to začíná líbit. Některé věci jsme přebrali od Krimu, jiné od Györu, snažíme se to do naší hry implementovat a vychází to. Myslím si, že jdeme správným směrem.

Hned na začátku nového roku vstoupíte do Poháru EHF, v němž narazíte na německý Thüringer, tureckou Kastamonu a maďarský Debrecen. Co říkáte na skupinu?

Jsme celkem spokojeni, nemusíme jezdit nějaké velké dálky. Thüringer známe, pravidelně se s ním utkáváme. Sice jsme ho několik let neporazili, ale letos v přípravě jsme si ověřili, že se s ním dá hrát vyrovnaná partie. Také Turkyně známe z kvalifikace o Ligu mistryň, půjde o to, jestli s nimi znovu dokážeme hrát rychlou házenou. Maďarky jsou strašně silné, ale uvidíme, pokusíme se každý zápas odehrát co nejlépe.

Dáváte si za cíl postup ze skupiny do další fáze?

Chtěli jsme postoupit i v Lize mistryň, ta šance tam byla velká. Teď se znovu pokusíme projít do dalších bojů. Základ je vyhrávat doma a pokusit se urvat něco venku.

V sobotu hrajete další interligový duel s Dunajskou Stredou, co od něj očekáváte?

Dunajská Streda je sice nováček nejvyšší soutěže a v prvním vzájemném zápase jsme je porazili, ale rozhodně se nejedná o snadného protivníka. Doma se jim podařilo porazit Michalovce, odehráli i další řadu vyrovnaných zápasů a dnes už jsou mnohem dál, než byli na začátku sezony. Mají mnohem víc zkušeností, a rozhodně budou hrát lépe než v našem prvním vzájemném utkání. Chceme tentokrát dát příležitost i hráčkám, které naplno nezasáhly do posledních utkání, v sestavě uděláme místo pro některé mladší hráčky a uvidíme, jak se s touto šancí vypořádají.

Hraje se v docela nezvyklý čas, v sobotu v 15 hodin. Nebude to problém?

Nějaký vliv to samozřejmě má, brzy odpoledne není tělo úplně zvyklé vyvíjet nějakou aktivitu. Na evropské úrovni to ale není úplná výjimka, setkali jsme se s tím třeba během utkání Ligy mistryň ve Švédsku, kde se nám úplně nedařilo, a čeká nás to i během nadcházejících zápasů v Poháru EHF například v Turecku. Takže to vlastně pro nás může být příprava na to, co přijde.

Ještě předtím ale bude vánoční volno, které prý hráčkám dopřejete docela dlouhé.

Máme za sebou celkem 22 utkání, to je pro většinu týmů celá sezona. A my jsme teprve před Vánocemi. Je to velká porce, holky si to volno zaslouží, samozřejmě budou mít nějaký individuální plán, týden sice volnější, ale nějaké úkoly stejně dostanou, aby se udržely v kondici. A 27. prosince ráno už se zase sejdeme na prvním tréninku.

Mají vaše svěřenkyně zákaz péct cukroví, aby přes svátky moc nepřibraly?

U nás je to skoro naopak, některým hráčkám by pár kilo navíc prospělo. Například Veronice Mikuláškové jsem dal za úkol přibrat 5 kilo, ta může klidně dlabat, co chce. Řekl jsem jí, ať se cpe, aby nabrala trochu energie a hmoty (smích).