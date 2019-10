Kouč mosteckých házenkářek: Ani v Lize mistryň nechceme být jen do počtu

„Holky chtějí hrát a vyhrávat, což je to nejpodstatnější. Samozřejmě diváci i my bychom v našem výkonu našli rezervy, ale na to se v tuto chvíli nesoustředíme a chceme si naplno užívat vítězství,“ radoval se na klubovém webu mostecký kouč Jiří Tancoš po úspěchu v Lublani.



Ač Andělé hráli v Lize mistryň poprvé, dokázali se vypořádat s tíhou okamžiku i bouřlivou atmosférou. Na zápas dorazilo 900 diváků.

„I když přijelo i pár našich fanoušků, museli jsme se vypořádat s atmosférou na soupeřově hřišti a jsem moc rád, že se hráčky dokázaly správně namotivovat. Krim je tradiční účastník Ligy mistryň, jedná se o velmi dobře sehraný tým, jeho hráčky proti našim mají výškovou i váhovou převahu. My jsme před zápasem nedokázali úplně přesně odhadnout jeho sílu. Do Slovinska jsme jeli s tím, že chceme odehrát co nejlepší zápas, abychom předvedli, že nejsme v Lize mistrů náhodou a nechceme v ní být pouze do počtu. To se nám podařilo a přesvědčili jsme se, že se můžeme postavit i nejlepším evropským týmům,“ těší kouče.

Most díky výhře udělal důležitý krok k postupu do další fáze, kam projdou tři týmy ze čtyřčlenné skupiny. Naopak naděje Mercatoru se významně snížily. „Naše šance na postup jsou nyní menší, ale pořád máme před sebou odvetu v Česku a další zápasy,“ nevzdává se slovinský trenér Uros Bregar.



Andělé pokračují v náročném programu, už ve středu je čeká v interlize domácí bitva s mnohonásobnými šampionkami z posledních let Michalovcemi. „Naše vítězství ve Slovinsku je ta nejlepší pozvánka na zápas proti Michalovcům a následně na nedělní první domácí utkání Ligy mistryň proti Györu. Snad dorazí co nejvíc fanoušků,“ přeje si Tancoš.