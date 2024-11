Bez slitování. Dortmund rozcupoval Most, české mistryně v Evropě končí

„Myslím, že nás vyřadil budoucí finalista Evropské ligy,“ zavěštila Pavla Chotěborská, předsedkyně Černých andělů. „Ukázali nám, že špička Evropy je pořád ještě daleko. Největší rozdíl je v pohybu a rychlosti přihrávek,“ smekl i mostecký asistent trenéra a sportovní ředitel Jiří Tancoš.

Český šampion si z Německa dovezl přijatelnou porážku o čtyři góly 32:36 a na družstvo v typických žluto-černých dresech chtěl vystartovat zhurta. Jenže stal se opak. Anděly poslaly do pekla neproměněné šance, brankářka Sarah Wachterová vyrážela jednu střelu za druhou včetně sedmičky Stříškové, dokonce dala i první gól zápasu do prázdné branky . Most totiž i v zápase číslo 2 útočil se sedmou hráčkou, která naskakovala místo gólmanky.

Nápor Borussie neutlumil ani oddechový čas Mostu. Až v deváté minutě za stavu 0:4 se domácí prosadili poprvé střelecky zásluhou Kuxové, jenže vosy z Dortmundu už bodat nepřestaly a nemilosrdně náskok navyšovaly.

„V Dortmundu jsme odehráli jedno z nejlepších utkání sezony, dnes jsme to bohužel nezopakovali,“ zalitoval Tancoš. „Rozhodlo se už v úvodu, nevyužili jsme spoustu dobrých šancí. A pak už to bylo psychicky náročné.“

Hra sedmi proti šesti fungovala Andělům v první partii, v odvetě už ji supersoupeř načetl a eliminoval. „U nich jsme je tím překvapili. Trenérská myšlenka byla hrát se dvěma pivoty u sebe, náš hlavní trenér Florencio to pojmenoval superpivot. Tam jsme i díky tomu dali 32 gólů, teď už to nevyšlo. I proto, že jsme dělali o dost více technických chyb,“ mrzelo Tancoše.

Most inkasoval řadu gólů do prázdné branky, takže risk tentokrát nebyl zisk. „V Dortmundu jsme hráli na krytém atletickém stadionu, kde se brána ztrácela, v naší sevřenější hale si hosté našli orientační body a šlo jim to líp,“ mínil sportovní ředitel.

Brankářka Hanka Mučková si dost zaběhala ze střídačky a zpátky mezi tyče: „My jako gólmanky na tenhle systém trošku doplácíme, je dobrý, ale pro nás šílený, stále si zvykáme.“

Už podruhé v řadě se mostecké házenkářky zastavily před branou základní skupiny Evropské ligy, loni je vyřadil francouzský Chambray Touraine. Nyní tým, který patří mezi špičku starého kontinentu. „Oni si typologicky vyberou hráčky, jaké chtějí, což je rozdíl,“ porovnal Tancoš. „A také si myslím, že budou mít rozpočet pětkrát vyšší než my.“