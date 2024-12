Norské házenkářky porazily v semifinále Maďarsko a budou hrát o 10. zlato z ME

Spolupořadatelky ME Maďarky postoupily do finálového víkendu na velké akci poprvé po 12 letech. S Norskem prohrávaly od prvního gólu, ale s favoritem držely krok do konce poločasu, v němž udržely přijatelné skóre 11:13. Po přestávce už ale olympijské vítězky a mistryně Evropy odskočily a postoupily do finále, což se jim na ME od premiéry v roce 1994 nepovedlo jen třikrát.

Nejlepší střelkyní utkání byla se sedmi góly nejlepší světová házenkářka loňského roku Henny Reistadová, jež zaznamenala sedm branek. Hráčkou zápasu byla vyhlášena brankářka Katrine Lundeová, která zastavila 11 střel (41 procent) a v neděli bude usilovat o zisk svého sedmého evropského zlata.