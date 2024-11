Kouč českých házenkářek před ME: Primárním cílem je postup ze skupiny

V ní se český tým v Debrecínu postupně utká s Rumunskem, Srbskem a bronzovým medailistou z minulého Eura Černou Horou. Hlavními favoritkami turnaje jsou obhájkyně zlata Norky a Francouzky.

Ženského evropského šampionátu se poprvé zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva týmy postoupí do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné čtvrtfinálové skupiny. Turnaj společně hostí Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko.

Momentka ze zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy mezi Českem a Nizozemskem.

Česká reprezentace na předloňském evropském šampionátu chyběla, předtím na kontinentálním mistrovství startovala třikrát po sobě. Jejím maximem jsou dvě osmá místa z let 1994 a 2002.

„Cílem určitě musí být postup do hlavní fáze. Nemáme v plánu jet rychle domů. Stále pro nás platí, že se musíme rozvíjet a zlepšovat. Když se ohlédnu za loňským mistrovstvím světa, tak už víme, co umíme. Taky ale víme, že musíme hrát velmi dobře, abychom postoupili,“ řekl v rozhovoru s ČTK, sport.cz a deníkem Sport Dahl.

Program českého týmu v základní skupině B Pátek 29. listopadu:

18:00 Česko - Rumunsko neděle 1. prosince:

20:30 Česko - Srbsko úterý 3. prosince:

20:30 Česko - Černá Hora

Češky před rokem v premiéře pod norským koučem na velké akci překvapily osmým místem na světovém šampionátu. Následně si poprvé zahrály olympijskou kvalifikaci, v níž neuspěly.

„Dalo nám to dost, ale je to jiná soutěž. Mistrovství Evropy je obecně těžší než mistrovství světa, je i jiný postupový klíč. Naším cílem je být zhruba na podobném místě jako na mistrovství světa. Pokud dosáhneme osmé příčky a lepší, budeme velmi šťastní,“ řekl s úsměvem Dahl. „Nesmíme zapomínat, že v týmu máme hodně mladých hráček a těch, které hrají českou ligu. Uvidíme, jak se s tím popasují,“ doplnil čtyřiapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenkyně vstoupí do šampionátu v pátek zápasem proti Rumunsku. Dalšími dvěma týmy v papírově vyrovnané čtyřčlenné skupině B jsou Srbsko a Černá Hora, s níž Češky vloni prohrály na mistrovství světa v souboji o sedmé místo 24:28. Celou základní část absolvuje Dahlův výběr v Debrecínu v hale pro šest a půl tisíce diváků.

„Na jedné straně je to velmi těžká skupina, na druhou stranu všechny týmy cítí, že mají šanci postoupit. Je to velmi otevřená skupina, žádný velký favorit tam není. Možná je to vůbec nejvyrovnanější skupina celého mistrovství. Myslím si, že o pořadí rozhodnou až poslední zápasy,“ přemítal Dahl.

Oproti minulým šampionátům se rozšířil počet startujících o osm zemí. Favorité zůstávají stále stejní. Podle Tipsportu jsou největším aspirantem na zlato obhájkyně trofeje a olympijské vítězky Norky, Fortuna o trochu více věří poraženým finalistkám z turnaje pod pěti kruhy Francouzkám.

„Za mě jsou největšími favority Dánsko, Norsko a Francie. Všechny šampionáty po olympijských hrách ale přinášejí překvapení. Nadvláda této trojice by mohla být narušena. Velkým překvapením může být třeba Maďarsko,“ mínil Dahl.

Čtvrtfinálové skupiny se odehrají v Debrecínu a ve Vídni, kde pak turnaj od semifinále vyvrcholí. Souboj o zlato se uskuteční 15. prosince.