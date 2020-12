Kouč házenkářek: Tým se možná bál postupu. Ale hrál za hranou maxima

Tři zápasy proti zvučnějším soupeřkám, všechny vyrovnané. Porážky o čtyři, o dva, o tři trefy.

„Nemůžeme hodnotit celý šampionát jen poslední desetiminutovkou proti Španělkám. Holky zaslouží absolutorium,“ pronesl Bašný.

Proti vicemistryním světa Česko dlouho vedlo, ale koncovku nezvládlo. Proč?

Možná, že se náš mladý tým až začal trochu bát, že vyhrajeme, postoupíme. Ještě když jsme vedli o dvě tři branky, neproměnili jsme tři vyložené šance, jedno křídlo a dvě šestky; potom už to byla trochu křeč. Nešel nám postupný útok. Co vycházelo do 40. minuty výborně, přestalo fungovat. Holky si přestaly věřit.

Co svede trenér, když se až šestigólový náskok tenčí a oddechový čas už je pryč?

Kdybych to věděl, udělal bych to. Zkusili jsme vystřídat střelecké spojky, co zrovna neměly sílu, ani ani novým hráčkám se moc nedařilo. Taky jsme tou dobou dostali dvakrát dvě minuty a naše manévrovací možnosti, které jsme eventuálně mohli využít, už padly.

Celkově vám síly ve třetím duelu v pěti dnech nechyběly?

Nemyslím si. Ty, co byly hodně v útoku, střídaly do obrany a měly čas si odpočinout, křídla (Malá a Knedlíková) jsou zvyklá hrát celou dobu, holky s tím neměly žádný problém. Bylo o to o silách, ale těch psychických.

Na Euru končíte, jaké bylo? Jste bez výhry…

… ale ne bez výsledků. Když se na to podíváme úplně jinak, tak jsme bez jediné přípravy v přímém boji s druhým týmem loňského mistrovství světa byli ještě pět minut před koncem postupoví. S Ruskami, co skončily loni třetí, jsme prohráli o dva. Měli jsme nejmladší tým na šampionátu a ukázal, že má sílu. A že ji bude mít v příštích letech, až nabere určité zkušeností.

Chyběly vám zraněné opory? Skoro každý tým tu sčítá absence.

Hráčky, které v důležitých chvílích rozhodovaly, tu nejsou, ale to není něco, za co bychom se chtěli schovávat. Musíme si vychovat jiné a už tu jsou – ale bohužel buď ještě nevyrostly, nebo jsme je ještě nedokázaly dostat do takového komfortu, aby byly schopné za podobné situace zápas rozhodnout.

Odehrálo z vašeho pohledu družstvo turnaj na hraně maxima?

Když si vezmeme kontext české házené, zahrál tým daleko za ní. Nemůžeme hodnotit šampionát kvůli posledním deseti minutám se Španělskem, máme za sebou výborné zápasy. Ale chtěli jsme postoupit, takže jsme jednu část našeho cíle nesplnili. Popřemýšlíme, proč, vyhodnotíme to. Tak, abychom to příště splnili.