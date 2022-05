Házenkářka Jeřábková: Bráchovi jsem dělala brankáře. Olympiáda je sen

V šestadvaceti letech má za sebou plzeňská rodačka mistrovské tituly s Mostem, angažmá na dobrých adresách v Maďarsku i Německu, momentálně bojuje s norským Vipers Kristiansand o postup do Final4 Ligy mistryň. V jednom z nejlepších házenkářských týmů planety.

„Z těch tří zemí se v Norsku cítím nejlépe. Ať už jde o mentalitu lidí, jejich přístupu k životu. Je to země, kde bych si asi i dokázala představit, že budu žít. A v týmu jsou všechny hráčky světové úrovně, to jsem v Německu ani v Maďarsku nepoznala,“ srovnává Jeřábková.

V obsáhlém rozhovoru, který vznikal v Plzni po senzační výhře českých házenkářek nad olympijskými vítězkami z Francie, se rozpovídala o spoustě témat. O dětství mezi hokejovými kluky, snech o startu na olympijských hrách, životě za hranicemi i rodinném životě.

Proč jste si v dětství vybrala zrovna házenou?

Pozor, já začínala s moderní gymnastikou. Vlastně ani nevím, jak to mamku napadlo, ale byla nakonec otázka jednoho roku.

Nepřitáhla vás?

Tíhla jsem ke kolektivním a míčovým sportů. A házená to vyhrála. Pamatuji se jako dnes, kdy jsem přišla na první trénink do haly Slavie v Plzni na Borech. Možná se házená nemusí zdát pro holky jako vhodný sport, ale já bych neměnila. Je dynamický, rychlý, hodně kontaktní.

Jako hokej, kterým jste díky bratru Jakubovi žila doma od dětství.

Kuba a bratři Kubalíkové, to bylo moje dětství, známe se odmalička. Bráchovi jsem musela dělat v pokojíku brankáře, když na mě střílel. Ale nehrozilo, že bych se dala na hokej.

Zato házená byla trefa na první poznání?

Hned se mi vybaví první házenkářské krůčky, které jsem dělala v HC Plzeň u manželů Škvařilových, Milana a Libušky. Kdykoliv jsem s nároďákem v Plzni na srazu, vždycky se o mě starají. A mně se vybaví spousta krásných vzpomínek.

Markéta Jeřábková rozdává pokyny během utkání proti Francii

Zůstal vám hokej vášní alespoň jako fanynce?

Určitě. Hokej mě zajímá! Samozřejmě hlavně kvůli bráchovi. Sleduji jeho zápasy. Ať hrál v Česku, Rusku nebo v NHL. A není to z toho důvodu, že jsem s ním prožila takové dětství. Prostě proto, že je to můj brácha a držíme spolu. Stejně tak sleduji Domču Kubalíka, se kterým jsem vyrůstala. Strašně mu fandím a doufám, že se v NHL dostane ještě dál, než je.

Měla jste dříve podobné sny jako oni o NHL?

Já ani nevím, jestli jsem tehdy snila o tom, že si zahraji v zahraničí, za reprezentaci. To se všechno rodilo až postupem času, nepřišlo to najednou.

Říká se, že kolektivní sport pomáhá utvářet charakter člověka, souhlasíte?

Ano. Ale neřekla bych, že jen kolektivní sport, i ten individuální. Mně osobně to dalo do života strašně moc.

Co nejvíc?

Osamostatnila jsem se. V sedmnácti letech letech jsem odešla z Plzně do Mostu, ve třiadvaceti se se poprvé vydala do zahraničí. Opustit maminky kuchyni a pak i rodnou zemi, to jsou velké kroky dopředu, silné okamžiky života.

Má profesionální sportovec vůbec nějaký domov? Nemáte to tak, že je jich hned několik?

V zahraničí jsem kvůli práci. Je to hezká práce, ale domov mám jen jeden. A to je Česko. Kromě Plzně, kde jsem vyrůstala a mám rodiče a kamarády, je to vesnička nedaleko Písku, kde žijeme s přítelem a jeho dcerou.

Házenkářka Markéta Jeřábková na reprezentačním srazu v Plzni

Mimochodem, vychováváte ji k házené?

Ona už je házenkářka! A zcela nenuceně... (úsměv)

Žít natrvalo v cizině si neumíte představit?

Nikdy neříkej nikdy, ale momentálně o tom neuvažuji. Navíc v Norsku jsem sama, přítel zůstal doma a stará se o vše potřebné okolo.

Znali jste se, už když jste vyrazila na první zahraniční angažmá do maďarského Érdu. I tam jste byla sama, jak složité bylo všechno zvládnout?

Bylo to hodně náročné. Z psychické stránky i z té házenkářské. Speciálně cizinkám tam nic nedarují, stále musíte ukazovat, že jste lepší než Maďarky. Pokud přijde cizinka a je na stejné úrovni jako Maďarka, vždy má přednost domácí hráčka. Házená je tam hodně podporovaná i ze strany státu, většina klubů je na profesionální úrovni. Není to o jednom či dvou týmech, i ty průměrné fungují na téhle bázi.

Navíc jazyková bariéra je složitější než jinde, je to tak?

Na začátku jsem znala jen „szia“, tedy jejich pozdrav. Bylo to složité. Možná, kdybych teď z Norska odešla znovu do Maďarska, bude to o něco snadnější. Nebo alespoň jiné. Už bych věděla, do čeho jdu. Ve všech klubech, kromě Györu, je velký tlak na cizince, aby se maďarštinu naučili. A to opravdu není ta nejjednodušší věc na světě... (úsměv) Na druhou stranu, jste tam v práci a měli byste poslouchat, co po vás zaměstnavatel chce.

V Německu, kde jste rok působila v barvách Thüringer HC, to bylo snazší?

Měla jsem výhodu, trenéra jsem znala už delší dobu, měla k němu blíž. Tím bylo vše jednodušší. Na sympatiích a vazbách na ose trenér – hráčka hodně záleží. V Maďarsku jsem se k té potřebné vazbě na kouče musela tvrdě propracovávat.

Tohle všechno vás zocelilo. Ale teď v Norsku jste musela narazit na daleko tvrdší konkurenci než dříve. Kristiansand patří mezi nejlepší kluby světa.

Sportovně je to ta nejtvrdší konkurence. Ale zároveň je to tak, že během sezony odehrajeme strašně moc utkání. Norská liga, play off, norský pohár, Liga mistryň... Zápasů je tolik, že sestava musí být široká. A ve finále si každý svůj čas odehraje.

Zpětně, berete jako správný scénář, že jste šla v zahraničí postupnými kroky?

Tohle je individuální. Pár případů už bylo, kdy si člověk myslel, že hned první krok do nejlepšího klubu je výhra a ono to tak nakonec nebylo. Já jsem ráda, kudy a jak jsem šla, nic bych neměnila.

Všude jste měla za úkol střílet góly, být tahounem. Musí na to být člověk i trochu egoista?

Ono záleží na povaze. Není to automatické, že by spojka musela být nejlepší střelec, i když zrovna můj post levé spojky je k tomu předurčený.

Jak se vyrovnáváte s tím, že tým od vás góly čeká?

To je zajímavá otázka. Člověk si časem svoji roli v týmu najde a ví, co se od něho očekává. Každý by se s tím měl popasovat sám. A já se o to snažím.

Zahrála jste si na mistrovství Evropy i mistrovství světa. Je další metou olympiáda?

Je to hezký sen a určitě není nereálný, ale čeká nás hodně práce. Je třeba to vzít do svých rukou a něco s tím udělat. Teď se navíc rozběhl projekt Národní sportovní agentury, který podporuje několik ženských kolektivních sportů a vše směřuje k tomu, aby se dostaly na olympiádu v roce 2028. Vnímám to tak, že by to mohlo vyjít. Je to motivace i pro mě osobně, protože ženská nedokáže hrát na špičkové úrovni do tak vysokého věku jako chlapi.

Mužský a ženský sport se často srovnává. Dokázal by současný český národní tým vzdorovat třeba extraligovým házenkářům Plzně?

Pár přípravných zápasů jsme s holkami odehrály proti našim reprezentačním dorostencům. To se dá. Ale rozhodně ne proti chlapům. Absolutně ne, je to nesrovnatelné.

Je to jiný sport?

Zrovna u házené ano. Nikoliv systémem, ale zrychlením, agresivitou. Spousta chlapů, když se dívá na nás ženské, to moc nemusí. Nezajímá je to.

Házenkářka Markéta Jeřábková během utkání proti Francii v Plzni

Platí, že účast na olympijských hrách nebo jiný velký úspěch přitáhne k házené nové zájemce?

Rozhodně. Zrovna házená sakra potřebuje nějaký větší úspěch. Neuspokojovat se pouze tím, že se podaří postoupit na evropský či světový šampionát. Odrazit se ještě dál. My ženské se musíme odrazit od našeho zápasu s Francií v Plzni, kdy jsme dokázaly porazit olympijské vítězky. I když jsme pak prohrály v Chorvatsku a nepovedlo se postoupit na Euro, musíme si z toho vzít do budoucna maximum.

Váš bratr Jakub jako hokejista olympijskou atmosféru poznal. Bavili jste se o tom?

Bavili. Myslím, že největší přínos je v tom, že člověk pozná i sportovce z jiných odvětví. Může se s nimi pobavit, zafandit, odreagovat se. Není to jako na mistrovství světa, kde jste uzavření v jednom kolektivu. Olympiáda vám nabídne širší obraz, větší rozměr. Můžete vidět spoustu jiných sportů, v tom je jedinečná.

Nakolik do ženské házené vstupuje móda? Copánky máte vždy pečlivě upravené, kontrolujete se navzájem?

Já myslím, že každá z nás si udělá na hlavě to, co zrovna chce. (smích) Pro někoho je to i tradice, že si dělá stále stejný účes. A je takové heslo, že když už by měl nedejbože zápas dopadnout špatně, tak má člověk aspoň dobře vypadat…

Platí to pro vás i mimo sportovní haly, ráda vyhledáváte společenské akce ve večerních šatech?

Nikdy jsem takové věci moc nevyhledávala. Když už jsem někam vyrazila, byla jsem hlavně ráda, že to dobře dopadlo. Na druhou stranu, oslavit důležité vítězství je nutné, tomu se vůbec nebráním. Ale dokážu bez toho všeho žít.

Asi i kvůli téhle vaší povaze vám tak sedí Norsko, že?

To musím potvrdit. Člověk tam přijede a hned na něj dosedne pohoda, klid, žádný stres. Život v Norsku mě opravdu baví a vyhovuje.

Máte už v hlavě plány, jak bude vypadat život po konci aktivní kariéry?

Momentálně mám myšlenky čistě sportovní. Mám pocit, jako bych nic jiného neuměla, ze školy se mi toho v hlavě moc neusadilo. Proto se i po kariéře vidím nějakým způsobem u házené. Nebo někde, co bude ve spojení se sportem. Něco se určitě naskytne, budu otevřená všemu. Ale teď to mám tak, že dokud to bude možné, budu hrát co nejdéle.

Třeba kariéru přerušíte jen na chvíli, kvůli mateřské dovolené. A pak se vrátíte, jako nedávno vaše spoluhráčka z reprezentace Iveta Korešová.

Nejen ona, spousta sportovkyň už dokázala, že po mateřské se lze vrátit. A někdy po porodu přijde ještě lepší forma. Takže možné je všechno. Tématu mít dítě jsem naprosto otevřená. Kdyby to mělo přijít zítra, vůbec se tomu nebráním.