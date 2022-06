Házenkářka Kašpárková mění Olomouc za bundesligový tým Buxtehude

„S bundesligou, pohárem a Evropským pohárem nás v nové sezoně čeká trojitá zátěž, takže potřebujeme širší kádr. A zároveň tím zlepšíme přípravu,“ pochvaloval si na klubovém webu angažmá české levé spojky trenér Dirk Leun.

Německý tým už přitom původně s další posilou patnáctičlenného kádru nepočítal. Kašpárková se ale rozhodla zamířit do Německa poté, co její přítel Vojtěch Patzel přestoupil po zisku titulu s Karvinou do druholigového VfL Lübeck-Schwartau. Hledala proto angažmá v okolí Bad Schwartau.