České házenkáře čekají v Maďarsku poslední dva zápasy před ME

V Maďarsku se představí osmnáct hráčů. Oproti dvěma přípravným zápasům se Slovenskem na konci prosince už budou mít trenéři k dispozici krajánky, kteří hrají v Německu a k týmu se připojili 1. ledna. Konečnou nominaci 17 hráčů pro Euro oznámí Filip s Kubešem v úterý v Brně.



„Zápasy s Maďarskem jsou poslední dva přípravné zápasy před mistrovstvím a určitě je chceme využít zejména ke dvěma věcem: v tomto krátkém časovém úseku dosáhnout maximálního zlepšení souhry a rozpoznat tu ideální nominaci. Věřím, že nám k tomu ty zápasy můžou pomoct,“ uvedl Kubeš v tiskové zprávě.

Český celek vstoupí do šampionátu příští pátek zápasem s domácím Rakouskem, dalšími dvěma soupeři ve skupině ve Vídni jsou Severní Makedonie a Ukrajina. Do další fáze turnaje postoupí dva celky.

S Maďarskem se český tým předloni utkal na minulém Euru a překvapivě zvítězil 33:27. „Maďarsko je kvalitní soupeř, který nás výborně prověří. Na mistrovstvích jsme s nimi byli schopni hrát vyrovnané zápasy nebo je porážet,“ uvedl Kubeš.



„Řada velkých týmů chce hrát doma, nechtějí nikam cestovat. Díky tomu, že Maďarsko je pro nás blízko a dobře dosažitelné autobusem, je to pro nás ideální situace. Měli jsme možnost cestovat za jinými soupeři, ale stálo by nás to dva dny cestování a o dva dny méně tréninků,“ podotkl Kubeš.

Národnímu týmu bude kvůli zranění na Euru definitivně chybět pivot Leoš Petrovský. „Kluci, kteří v kvalifikaci nehráli tak velkou roli, se teď musí co nejlépe zapracovat do týmu. Podobné je to u Ondry Zdráhaly. Byl dlouho zraněný a každá minuta, kterou stráví na hřišti, mu může pomoci víc než třeba Babákovi, který hraje stabilně a je v plném běhu,“ uvedl Kubeš.

„To, v jaké formě sem kluci přijeli, musíme co nejlépe zohlednit. Podle toho budeme dávkovat i herní čas v Maďarsku. Podle toho, kolik mají odehráno, jestli je lepší je pošetřit nebo je naopak po delší pauze zapojit více. Každá minuta souhry se spoluhráči je pro některé z nich důležitá,“ doplnil český trenér.

Obě utkání s Maďarskem se budou hrát v Györu. První zápas začne v sobotu v 16:00, odveta v neděli od 12:00 na žádost soupeře za zavřenými dveřmi. Na šampionát, kde budou obhajovat nečekané šesté místo, odcestují reprezentanti ve čtvrtek.