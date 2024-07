Motl: Házená bolí víc než hokej, lovosickým Jágrem nebudu

Budete Jaromírem Jágrem lovosické házené?

Asi ne. Nevím, jestli bych chtěl hrát až do dvaapadesáti, házená bolí víc než hokej, je víc kontaktní. I já dohrával poslední sezonu s nějakým zraněním. Jsem rád, že jsme ji úspěšně zakončili s plackou. Už jsem potřeboval odpočinek.

Medaile byla bronzová. Není titul, není konec kariéry?

Není. Stroze řečeno. Od kluků jsem dostal céčka, je jich docela dost. Řekl jsem si, že po každém prohraném zápase, do kterého nastoupím, jedno odhodím. Až nebudu mít žádné céčko, možná skončím.

Céčka, s kterými se hrála čára?

Jasně, klasická céčka, i my s nimi jako malí hráli čáru. Je to docela dlouhý řetěz, dvakrát ho omotám kolem hlavy, tak uvidíme. A nechci prohrávat! Samozřejmě kdyby byl titul, může se to změnit.

Fakta Otvírák bude s Duklou Házenkáři Lovosic už tradičně zahájí extraligovou sezonu na zimním stadionu, letošní Otvírák sezony nabídne zápas s Duklou, tedy s největším rivalem. Hrát se bude 7. září. Brzy dojde na další domácí hity: ve třetím kole dorazí vicemistr Plzeň, v šestém mistr Karviná. V půli srpna se chystá domácí přípravný turnaj za účasti Dukly, Dessau a Volendamu.

Co ještě vás motivuje?

To, že se pohybuji v mladém kolektivu. A vlastně asi díky tomu nepřemýšlím nad tím, kolik mi je. Pokud mě házená bude pořád naplňovat, pokud budu mít týmu co dát a v klubu o mě bude zájem, proč bych měl končit? I když to bolí, nevidím k tomu žádný důvod.

Jak berete druhý bronz v řadě?

Chtěli jste konečně finále. Bezprostředně po semifinálovém vyřazení od Karviné jsme cítili zklamání. Už to bude skoro deset let, co jsme se do finále probojovali. Ale každá medaile má svoji váhu.

Sezonu jste končili v okleštěné sestavě. Skončila by v plné jinak?

Já jsem ten, který se na zranění nevymlouvá. To je kdyby… Ale je vidět, že i když nám chyběli nějací klíčoví hráči, tak ti, co za ně zaskakovali, se o to taky dokázali porvat. Já nesmutním, že jsme byli oslabení, takový je sport. Bohužel v play off se nám zranění nevyhýbala, rotovalo to. Jeden se uzdravil, dva se zranili. My o té situaci věděli a myslím, že i nekompletní jsme dokázali Karvinou dost potrápit.

Posílí vás to?

Pro nás je jedině plus do další sezony, když víme, že i v okleštěné sestavě můžeme hrát otevřenou partii s Karvinou, potažmo s Plzní.

Je letošní bronz jiný než loňský? Posunulo se mužstvo?

Nezachytili jsme začátek základní části, což mohlo být způsobené tím, že jsme ji loni měli nejúspěšnější za dobu působení v extralize. Říkali jsme si, že se to nemusí opakovat. Ale byl vidět morál týmu, dokázali jsme se semknout, bojovat, krůček po krůčku se zvedat. Nakonec jsme skončili třetí. A mladší hráče – oni už tedy nejsou mladší, hrají tady sedm osm let – tohle může posouvat dál. Třeba se to v dalších letech ještě víc zúročí.

Do další sezony půjdete už jako trojnásobný táta. Doma jste stejně produktivní jako na hřišti, že?

S bývalou manželkou mám dva kluky. A s partnerkou, která děti neměla, jsme dlouho plánovali potomka. Takže se to nějak očekávalo. Jenovéfa je první dámský přírůstek do rodiny, moje ségra má stejně jako já dva kluky, v rodině od přítelkyně jsou taky pouze kluci.

Jaký jste táta? Trpělivý, vznětlivý, poučující, nebo jiný?

Jsem trpělivý, ale třikrát čtyřikrát, pak už to někdy i bouchne. Praštím do stolu a musím i zvýšit hlas. Ale tak to prostě je, že trpělivost někdy přeteče, protože děti zkoušejí, kde mají u rodičů hranice. Beru to tak, že to je normální.

Jiří Motl je už potřetí tátou, má první dceru.

Je vaší hnacím motorem ukázat svým dětem zlatou medaili?

Bylo by to krásné. Kluci od doby, co se narodili, ode mě viděli medaile až poslední dva roky, obě bronzové. Staršímu Jakubovi je deset, mladšímu Jirkovi osm. Rád bych jim ukázal i tu nejblyštivější.

Potatili se?

Oba kluci hrají fotbal. Na házenou se chodí koukat pravidelně, řekl bych, že zápasy je baví. Zatím nechtějí hrát, ale myslím, že když s nimi na zahradě trošku zapracuji, mohla by je taky chytit.

Ještě by se dokázali propracovat třeba do extraligy?

Znám plno lidí, kteří začínali s házenou později. Já jsem hlavně rád, že si našli zálibu v nějakém sportu. Zkoušejí na mě fotbalové kvízy, kde kdo hraje, kdo má kolik medailí, jestli znám toho nebo toho hráče. Ty současné tolik neznám, ale když jim řeknu někoho z mé generace, nevědí zase oni.

Mimochodem, proč vlastně máte přezdívku Módl?

Já ji zdědil po tátovi, jemu říkali Módl. Nikdy jsem moc nepátral, kde to vzniklo. Asi to bude odvozenina od příjmení Motl.

Jak silní budete v příští sezoně?

Kostra týmu zůstala stejná. Odešel izraelský brankář Tom, ale gólmanů máme pořád dost a kvalitních. Pryč je Gruzínec Dichamindžija, přišli Říha a Ukrajinec Chajan. Při zranění Máry Hniďáka budou muset na jeho postu hrát mladí kluci, kteří ho zastoupili v play off. Podle mě pořád budeme patřit ke špičce a doufám, že se ještě víc vyrovnáme Karviné a Plzni.