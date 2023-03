Zaskočené Lovosice zapnuly turbo a vydřeli mečbol. Pomohla zblázněná hala

„Frýdek nás překvapil, asi jsme čekali jednodušší průběh. V sobotu nás trápil v první půli, v neděli až do poslední minuty,“ odfoukl si domácí kanonýr Jaroslav Trkovský.

Pepino zaskočilo Lovce hlavně útokem v sedmi mužích, tedy když hrálo bez brankáře. Dělalo to celý čas. „Nepamatuji, že by to takhle zkoušeli v sezoně. A nám se to nedařilo ubránit, akce dohrávali přes pivota. Musíme na tom v týdnu zapracovat,“ velí Trkovský. I trenér Roman Jelínek potíže s tímhle taktickým manévrem přiznal: „Ač jsme věděli, jak na hru sedmi proti šesti reagovat, v neděli byl jejich pivot aktivnější, nestál jen na místě. A my si neřekli, kdo kde je. Ve druhém zápase nám chyběl lauf, dobré úseky střídaly špatné. Což má vliv na diváky. Jak jsme dali tři góly po sobě, hala začala žít, zbláznila se, to jsme potřebovali.“

První partii Lovosice zlomily už na začátku druhé půle, druhou až v poslední pětiminutovce díky skvělým zákrokům Adamíka v brance. „Rozhodla pasáž, kdy jsme desetkrát po sobě inkasovali bez zákroku gólmana. Polevili jsme v obraně a domácí zapnuli turbo,“ shrnul nedělní řež frýdecký trenér Daniel Valo.

Do Lovosic se chce vrátit. Už kvůli bouřlivému publiku. Sobotní duel hltalo 671 lidí, nedělní už 812. „Pro Lovce to je hráč navíc, pro nás strašná motivace. Atmosféra je úžasná,“ klaní se kouč soupeře. Jenže Lovci, druzí po základní části, by rádi sérii o víkendu ukončili už ve Frýdku-Místku, hraje se na tři vítězství. „Očekávám obrovský boj,“ tuší Trkovský.