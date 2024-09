Nebe i peklo házené: plný zimák, 30 °C. Zábavnější než bundesliga, žasl Kubeš

„Když jsme na zimáku prohráli, měli jsme na konci sezony medaili. Nikdy tady nebyla remíza, nikdy jsme neměli titul. Třeba to něco naznačilo,“ mrkl lovosický pivot Karel Holubec.

Aktéři svátečního zápasu se museli popasovat s výhní, která na hokejovém stadionu panovala. Začínalo se po osmé večer ve třiceti stupních, na konci byly o dva stupně méně.

„Strašný, i já na střídačce byl úplně mokrý,“ setřel si pot z čela lovosický trenér Roman Jelínek. „Aklimatizovali jsme se na zimáku během týdne, při trénincích bylo 34 stupňů. Zkracovali jsme je, nešlo to jinak. A během zápasu jsme víc rotovali sestavou.“

V podmínkách, se kterými se házenkáři setkávají málokdy, chtěla domácí parta svého arcirivala utahat. „My jsme v hale zvyklí na optimálních 23 stupňů. Mysleli jsme si, že když na horkém zimáku budeme mít natrénováno, bude z toho Dukla vyjukaná. Ale zvládla to dobře,“ smekl Holubec. „Hlavně při tréninku bylo hodně velké dusno. Pak jsme si všechno vyříkali a hrálo se dobře,“ vtipkoval.

V ochozech burácelo 2 494 fanoušků, to je druhá nejvyšší návštěva v historii akce, která v současné extralize házenkářů nemá obdoby. Mezi diváky byli i účastníci obřího mládežnického Házenkářského festivalu.

Zápas a celý Supervíkend, jak ho Lovci nazvali, nesl charitativní podtext. Pomáhalo se Radku Tomanovi, bývalému lovosickému hráči a policistovi, který se pere s následky mozkové mrtvice. Rodina obdržela přes sto tisíc korun, to byla dojemná tečka za vydařeným večerem.

2 589 diváků je rekordní návštěva Otvíráku sezony ze září 2022, kdy Lovosice hostily multišampiona Plzeň.

„Výborný zápas, spousta diváků, drama,“ shrnul Daniel Kubeš, nový trenér Dukly a persona české házené. Koučoval i českou reprezentaci, hrál v Německu a Švédsku.

„Možná mě to bavilo ještě víc než bundesliga, byla to pro mě strašná zábava. Když vidím nadšení v mladých hráčích, hrozně mě to naplňuje. My hráli na hranici našich možností. Jsem nadšený z intenzity zápasu. Dobrá házená!“

Dukla srovnala v poslední minutě, domácí poslední útok neproměnili, ač závěrečných pár sekund dohrávali ve dvojnásobné přesilovce.

„Remíza je pro Otvírák něco nového, na zimáku ještě nebyla, třeba to vyústí v něco hezkého,“ přál by si také domácí kouč Jelínek. „Věděli jsme, že Dukla kvalitu má, i když jsou to mladí kluci. Nám až tak zápas nevyšel, těžko říct, jestli jsme byli svázaní tlakem. Ačkoli většina kluků Otvírák už zažila, pořád je tíha utkání větší. Ale i když Dukla hrála fantasticky, dokázali jsme to překlopit na naši stranu. Škoda závěru.“

I Jelínek si pochvaloval kulisy nevšedního víkendu. „Dětský turnaj a v jeho průběhu takový zápas, to je paráda. Klobouk dolů před vedením klubu, městem a všemi, kteří se na tom podíleli.“

Lovec Holubec si myslí, že to nejlepší ještě lovosičtí obhájci bronzu v sezoně předvedou. „Jsme o trošku silnější než loni, máme za sebou další úspěšné play off. Až se uzdraví Hniďák a Říha, který přišel z Plzně, budeme ještě našlapanější.“

Lovosice si užily výjimečný start do sezony. Bude výjimečný i cíl?