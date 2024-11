I český tým může vyhrát evropský pohár! Hvězdu Lovosic motivuje příběh Mostu

„Je možné, že se na nás náročný program podepisuje,“ uvažuje český reprezentant. „Jsme všichni unavení, chybí nám hráči, které bychom potřebovali…“

Lovosice v extralize zatížila černá série, ve středu na Dukle dostali nakládačku 22:31, šlo už třetí porážku v řadě. „Když se Dukle daří, je těžko k zastavení. Musíme se rychle otřepat, abychom se před Evropským pohárem vzpamatovali. Naše marodka je teď taková, jaká je – chybí nám pět spojek, ale takový je sport a nechceme se na to vymlouvat,“ nehledá alibi Martin Hríb, jeden z lovosických trenérů.

Jenže Brixen taky nezáří, i když teď se zrovna nadechl a z posledních čtyř zápasů italské ligy tři vyhrál. V Serii A je uprostřed tabulky.

„Ze začátku sezony se jim moc nedařilo, už vyhodili i trenéra. Jsou velkým otazníkem. Nikdo neví, v jaké přijedou formě. Každopádně všechny zápasy mají na YouTube, máme dostatek studijního materiálu,“ naznačuje Chotěborský, že s týmem nepůjdou do neznáma.

Lovosice v minulém kole vyřadily kosovský Famgas, Brixen si poradil s celkem H71 z Faerských ostrovů. „Italská házená se zvedá. Jejich nároďák prohrál v evropské kvalifikaci jen těsně ve Španělsku, což je světová špička. Žádná sranda to nebude,“ varuje křídlo Lovců.

Postup je podle Chotěborského povinností. „I proto, že hrajeme obě utkání doma. Musíme fanouškům vrátit mimo jiné fatální zaváhání proti Maloměřicím,“ motivuje oporu.

Účast v pohárech bere jako zpestření, konfrontaci s jinými styly házené považuje za užitečnou. „Do Kosova jsme cestovali autobusem, což není sranda, tam s přespáním v Srbsku 32 hodin, zpátky 23, to jsem se vracel s horečkami, záživné,“ kření se Chotěborský. „Ale atmosféra v Kosovu byla divoká, na ty blázny asi nikdy nezapomenu. Za střídačkami jsme měli speciální ochranu, aby na nás nemohlo nic přiletět. Lidí moc nebylo, ale jejich kotel s albánskými vlajkami ano. Dělali rámus, bordel. Ale nebáli jsme se, organizačně to bylo zvládnuté tak, že jsme neměli důvod.“

Obranu Samoboru překonala Petra Vítková, která se pokládá do střely.

Kratší výlet do Itálie by si chtěl dát taky, jenže soupeř souhlasil, že odehraje oba zápasy v hale Chemik. „Ušetříme síly za cestování. Hrát ligu a poháry je zápřah, ale chceme být profesionálové, takže se to musíme naučit,“ neskuhrá jednadvacetiletý hráč.

Když mostecké házenkářky, jimž šéfuje Chotěborského máma, slavně dobyly v sezoně 2012/13 Vyzývací pohár, byl u toho jako klučina v hledišti.

„Pro mě nezapomenutelný moment z poháru je, když Petra Vítková dala rozhodující sedmičku. To je věc, která ve mně zůstane asi pořád. Celé to bylo neuvěřitelné. Bylo by zajímavé něco takového zažít na vlastní kůži,“ sní. „Myslím, že český tým může evropskou soutěž vyhrát. Karviná ukazuje, že může hrát i vyšší poháry. Extraliga je na vzestupu!“