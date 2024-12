Tiskovka, která nenudila. Pardon, ale byli jsme posr…! soptila opora Brna

Dříč Stach: Už zase máme jiskru! Dvě výhry během jediného týdne, předtím jedna za měsíc a půl. Od trenérského třesku házenkáři Lovosic obživli. Po Dukle v poháru vyřídili i Brno v extralize. A choutky Lovců na historicky první české zlato se oprašují. „Zůstává to jako vždycky. Ať se děje cokoli, rveme se až do konce o titul,“ bojovně zahlásil pivot Patrik Stach po sobotním posledním zápase roku. Domácí Patrik Stach masíruje Alexandra Moješcika. Brno jste porazili 33:23, co rozhodlo?

My na něj chtěli nalítnout, od začátku ukázat, kdo je tady doma, že je to bude bolet. Což se nám povedlo a výsledek tomu nasvědčuje. Co s vámi udělala změna trenéra? Místo Romana Jelínka tým dočasně převzal druhý kouč Martin Hríb.

Nemyslím, že by to něco odšpuntovalo. My nic takticky nezměnili, jedeme to samé. Jedině snad, že byla jiskra v týmu. A házená je trošku rychlejší. I když jste výrazně vedli, pořád jste se hecovali.

My si řekli, že tohle je jedna z věcí, co se musí změnit. Že celý tým musí žít jako jeden člověk, což se poslední zápasy moc nedělo. Proti Dukle i Brnu jsme ukázali, jak má vypadat tým, který chce uspět. Vyžehlili jste nakonec podzimní krizi?

Po tom, co se stalo, jsme si řekli, že hlavní cíl je postoupit do Final 4 poháru a vyhrát poslední kolo s Brnem, abychom podzim zlepšili. Zkusíme takové výkony zopakovat na jaře. Co vám může dát nový trenér?

Jsem zvědavý. Přinese nové věci, pro nás to budou nové zkušenosti. Roman Jelínek nám toho dal strašně moc a to samé čekám od jeho nástupce.