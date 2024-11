Hon za fata morganou. Házenkáře Lovosic nečekaně uštvali Italové

„Musím poděkovat, ale také se omluvit fanouškům, že nepodáváme výkony, na které jsou zvyklí,“ mrzelo trenéra Romana Jelínka. „Velkou radost z toho asi nemají, to ale nikdo. Společně teď musíme jeden druhého vytáhnout.“

Lovci v posledních týdnech ztratili několik zraněných hráčů i nablýskanou formu, kterou odnesly také Plzeň s Karvinou, tedy vicemistr s mistrem. Někdejší lídr nejvyšší soutěže v šesti z posledních sedmi zápasů v extralize a Evropě zakopl. Volný pád pokračoval i proti Italům z dvojjazyčného města v Jižním Tyrolsku, kteří nebyli favoritem.

„Jsem velmi překvapený, jak se to tady vede profesionálně, na to v Itálii nejsme zvyklí,“ žasl Ardian Iballi, jeden z tahounů hostů.

A domácí zase žasli, jak soupeř hraje. V prvním zápase, v němž byl vedený jako domácí, si vytvořil šestibrankový náskok. V odvetě ho už v úvodu navýšil celkově až na 11 gólů. Zázračné povstání a poločasové vedení Lovosic 16:13 daly naději, jenže nakonec z toho bylo jen marné honění za fata morganou.

Hned po přestávce domácí zazdili plno tutovek, ukrajinský brankář Maxym Voliuvach po svých zákrocích řval jako lev a Brixen trestal. „Párkrát jsme propadli v obraně a dostali jsme je do laufu,“ štvalo lovosického brankáře Jakuba Lavičku.

Danylo Khayan pálí na branku Brixenu.

A kouč Jelínek, který postrádal marody Říhu, Trkovského, Hniďáka, Vojíře a Pokorného, lamentoval zrovna tak: „Zlomilo nás, že jsme ve druhé půli měli snad jen třicetiprocentní úspěšnost střelby, na to se vyhrát absolutně nedá.“

Lovosice přešly přes kosovský Famgas, ve 3. kole Evropského poháru ovšem narazily. Jelínek hovoří o obrovském zklamání.

„Bohužel náš stav, ať zdravotní nebo mentální, není ideální. Jsem přesvědčený, že to je hlavně o hlavě,“ míní trenér Lovců. „Nemyslím si, že by kluci za měsíc zapomněli hrát házenou. Zásadně jsme nic neměnili, není tedy reálné, aby nám nevycházelo vůbec nic, co nám vycházelo předtím. Potřebujeme do hráčů dostat větší sebevědomí, bojovnost, obětavost, něco navíc, když chybí kvalita. Ono to i dneska bylo, ale položily nás neproměněné šance.“

Lovosice byly v Evropském poháru posledním zbylým českým týmem. V minulém ročníku prošla do osmifinále Karviná, která letos na podzim hraje skupinovou fázi Evropské ligy.