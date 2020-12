Házenkářky Mostu prohrály v Písku poločas, ale o body nepřišly

Mostečanky před měsícem deklasovaly Písek doma 40:14, ale vzhledem k tomu, že tehdy nastoupily soupeřky v hodně okleštěné sestavě, očekával kouč Baníku Jiří Tancoš vyrovnanější odvetu. A to se potvrdilo, neboť favoritky po první půli prohrávaly 11:13. Do druhé půle ale mistryně vlétly šňůrou pěti branek, a i když se Písku ještě jednou podařilo vyrovnat na 20:20, připsal si Most výhru o sedm gólů.

Rovnou polovinu domácích branek nastřílela Tereza Pokorná, za Černé anděly se trefila sedmkrát reprezentantka Dominika Zachová.