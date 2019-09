Házenkářky Mostu slaví proti Olomouci čtvrtou výhru v sezoně

Most svedl s Olomoucí nečekaně vyrovnaný souboj. Na začátku zápasu si sice domácí rychle vypracovaly náskok, soupeřky ale dokázaly srovnat a ve 12. minutě dokonce šly do vedení. Úřadující šampionky brzy opět otočily, dlouho se jim ale nedařilo utrhnout. Rozdíl ve skóre narostl až v 46. minutě, kdy si Most vytvořil čtyřbrankový náskok.



„Samozřejmě jsme s naším projevem nespokojení, s energií, kterou jsme do utkání dali. Možná s výjimkou úseku od čtyřicáté do padesáté minuty, kdy jsme hráli vysunutou obranu. Díky této části zápasu jsme vyhráli,“ řekl trenér Mostu Jiří Tancoš. Tým se v uplynulém týdnu zaměřil na kondiční přípravu a hráčky podle něho byly unavené víc, než čekal. „Byla to pro nás poslední šance, kdy máme tým pohromadě a na kondici trochu zapracovat, protože nám děvčata odjíždějí na reprezentační srazy a vracejí se týden před Ligou mistrů,“ dodal.

Vicemistrovská Slavia zvítězila ve Zlíně 27:22, Písek v těsném duelu zdolal doma Šalu 26:25. „Pro nás bylo komplikací, že jsme měli jen jednu brankářku, která se prvním poločasem trochu protrápila, ale ve druhém poločase už nás podržela,“ řekla trenérka Písku Kateřina Keclíková.

Interliga házenkářek - 4. kolo Písek - Šaľa 26:25 (16:16) Nejvíce branek: Kubišová 7, Benešová 5, Kvášová 4, Hauserová 4/2 - Janičičová 6, Némethová 5/1, Königová a Trepáčová po 4. Most - Olomouc 32:27 (14:13) Nejvíce branek: Šípová 7, Mikulčíková 5, Zachová 5/2 - Závišková 6/1, Jansová 5, Sovová 3. Zlín - Slavia Praha 22:27 (10:14) Nejvíce branek: Kolářová 6, Sekulová 4, Hubová 3 - Pokorná 9/4, Jačková a Svobodová po 5.