Scénář jako loni. Plzeň jde na Zubří, vzpomínky na drama ožívají

Rozhodl o tom nedělní večer a jasná domácí výhra Zubří, které ve čtyřech duelech odklidilo z cesty pražskou Duklu, čtvrtý tým po základní části soutěže. Talent už o den dříve slavil postup v Brně, soupeře přejel 3:0 na zápasy.

„Potvrdilo se, co jsem očekával. Zubří má velice silný tým, přestože dlouho bojovalo o samotnou účast v play off a i jeho kouč Dávid sílu mužstva trochu shazoval. Výborně chytá zkušený gólman Krupa, spojka Mořkovský je zpátky ve skvělé formě. Vzhledem k cestování by pro nás asi byla lepší Dukla, ale soupeře jsme si určitě nevybírali,“ mínil plzeňský trenér Petr Štochl.

Program semifinále 1. zápas - pondělí 10. dubna

Talent tým PK - Robe Zubří (20.15)

Talent tým PK - Robe Zubří (20.15) 2. zápas - středa 12. dubna

Zubří - Talent tým PK (?)

Zubří - Talent tým PK (?) 3. zápas - sobota 15. dubna

Talent tým PK - Zubří (19.00)

Talent tým PK - Zubří (19.00) Případně, 4. zápas v Zubří - středa 19. dubna

5. zápas v Plzni - neděle 23. dubna

od 10.30 hodin

Nad hříčkou osudu, že se opakuje loňský scénář, se jen pousmál. „Napadlo nás to, je to zajímavost. Před koncem základní části to spíš vypadalo na pořadí Jičín, pak Dukla a případně ve finále ať je to kdokoliv. Dopadlo to takhle.“

Ožívají zároveň vzpomínky na dramatické semifinále minulé sezony. Zubří už mělo Talent na lopatě, vedlo 2:1 na zápasy a hrálo doma. Jenže Plzeň odmítla konec, vynutila si pátou bitvu a tu v hale na Slovanech rozhodl Douda v šesté sérii sedmimetrového rozstřelu! „Neřeším, jestli má Zubří v tomhle o motivaci navíc. Loňská série je spíš předzvěstí toho, že také ta letošní bude extrémně náročná,“ předpověděl kouč Talentu.

Semifinále už se hraje systémem jednou doma, jednou venku. Začíná se na Velikonoční pondělí v Plzni před kamerami ČT Sport. „Když se zápasy střídají, je velice důležité zvládnout ten první. A pořád platí, že případný pátý bychom hráli také doma,“ uvažoval Štochl.