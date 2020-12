Házenkáři Barcelony porazili v semifinále Ligy mistrů PSG

Finálový soupeř Barcelony vzejde z druhého semifinále, v němž se od 20:30 utká německý Kiel vedený českým trenérem Filipem Jíchou s maďarským Veszprémem. Hraje se před prázdnými tribunami.

Pařížský klub přicestoval na finálový turnaj bez Luca Steinse, který měl pozitivní test už ve Francii. V Kolíně nad Rýnem se před vstupem do „bubliny“ prokázala nákaza ještě u dalšího hráče. Ze sestavy vypadl Toft Hansen, jenž musel stejně jako jeden z pozitivně testovaných rozhodčích do karantény. Místní úřady PSG start ve Final Four přesto povolily.

FC Barça Lassa : Paris Saint-Germain HB 37:32 (18:14) Góly:

2. Pálmarsson,4. Mem,7. Pálmarsson,10. Fabregas,12. Cindrić,13. Mem,15. Mem,18. Mem,18. Mem,19. Mem,22. N'Guessan,23. Cindrić,24. Janc,25. Fabregas,27. Mem,29. Janc,35. Pálmarsson,35. Pálmarsson,35. Pálmarsson,36. Fabregas,37. Möller,39. Fabregas,41. Sorhaindo,43. N'Guessan,44. N'Guessan,47. N'Guessan,50. Pálmarsson,51. Janc,53. Mem,53. Ariño,55. Pálmarsson,55. Fabregas,56. Janc,56. Janc,58. Cindrić Góly:

1. Kristopans,2. Remili,4. Kristopans,5. Nahi,8. Remili,10. L. Karabatić,11. L. Karabatić,13. M. Hansen,15. Remili,18. Kristopans,26. Remili,32. Solé,35. M. Hansen,35. Nahi,39. Nahi,39. Nahi,41. Nahi,43. L. Karabatić,45. Nahi,46. Nahi,47. Remili,53. Nahi,54. Nahi,54. Solé,57. Prandi,58. Kristopans,59. Kristopans Sestavy:

P. de Vargas, Möller – Entrerríos, Sorhaindo, Pálmarsson, Ariño, N'Guessan, Cindrić, T. dos Santos, Janc, Fabregas, Gomez Abello, Mem, Frade, Makuc, Pascual Garcia. Sestavy:

Genty, Gerard – M. Hansen, L. Karabatić, Morros, Grebille, Syprzak, Kristopans, Solé, Remili, Kounkoud, Nahi, Prandi, Keita. Rozhodčí: Mirza Kurtagic a Mattias Wetterwik (Oba SWE)