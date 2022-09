Zubří cítilo krev, ale karvinští házenkáři rozjeli sezonu sérií výher

Pohádka. Jak vybuchla hala Když zuberský Lukáš Mořkovský devět vteřin před koncem utkání ze sedmimetrového hodu vyrovnal na 28:28, už to vypadalo na remízu. Jenže karvinští házenkáři rychle rozehráli a Adam Ptáčník se v poslední vteřině parádně trefil do pravého horního rohu branky Zubří. 29:28! Obhájci titulu vyhráli i třetí duel tohoto extraligového ročníku. „Tohle je pohádka, jak vybuchla ta hala. Něco neuvěřitelného,“ radoval se Adam Ptáčník, který před sezonou do Karviné přišel z Nového Veselí. Jaké to je dát vítězný gól v úplném závěru zápasu?

To je taková sladká tečka, kterou bych přál zažít každému sportovci v takhle zaplněné hale. Ztráta bodu by vás určitě mrzela, když jste Zubří ani jednou nepustili do vedení.

To rozhodně. Jsem moc rád, že bereme dva body v tak těžkém zápase. Utkání jste měli dobře rozehrané, ale v závěru jste dvakrát zbytečně ztratili balon a soupeř vyrovnal. Znervózněli jste?

Hlavně to byla velká škoda, to jsme si měli pohlídat a konec v klidu zvládnout. Ale stane se. Jsem rád, že to nakonec vyšlo a vyhráli jsme. Už jste se s týmem sehrál?

Ještě to není úplně optimální, ale nějaký posun tam za ty dva měsíce práce je. Každý den máme dva tréninky, ladíme to. Není jednoduché dostat se do systému, který je jiný, než jsem byl zvyklý, ale sedá si to a bude to čím dál lepší. Je to velký skok přijít do mistrovského týmu?

Určitě je. Je tady větší tlak a hlavně jsou tady na mě jako na spojku trochu jiné požadavky, co se týče timingu, náběhů a podobně. Je těžké to přepracovat a zvyknout si na něco jiného. Takže se pořád učíte?

Ano. A asi se budu učit celý život (směje se).