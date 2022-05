Karvinští házenkáři znovu ve finále. Vyzve je známý rival

„Plzeň má jednoznačně nejzkušenější mančaft extraligy,“ řekl karvinský Michal Brůna, který byl u všech tří minulých finálových soubojů. Nejprve jako hráč, nyní už coby trenér. „Svou sílu potvrdila neskutečným vyřazením Zubří. To je mělo třikrát na lopatě, když v sérii dvakrát vedlo a neuspělo ani v rozhodujícím sedmičkovém rozstřelu.“

Podle Brůny budou rozhodovat maličkosti. „Momentální forma hráčů, brankářů a samozřejmě i rozhodčích. Půjde o každý balon,“ zdůraznil.

Mohou se oba týmy nějak zaskočit? „Jejich trenér Petr Štochl i já děláme nějaké změny, ale navzájem se dobře známe. Je jasné, že oni na nás půjdou s obranou 1 – 5, kterou hrají dlouhodobě a mají ji vymakanou. Málokterý tým v extralize je schopný se proti ní prosadit,“ uvedl Brůna.

Zatímco Plzeňští postoupili do finále po pětizápasové bitvě, Karvinští přešli přes Duklu Praha ve třech utkáních. „Oni jsou profíci, dobře trénovaní,“ odmítá Michal Brůna, že by Plzeň měla méně sil. „Měli týden na odpočinek, což je dostačující. V dalších zápasech by se jejich větší únava mohla projevit, ale nemyslím si, že tomu tak bude.“

Každopádně hodně napoví hned první zápas. „To určitě,“ potvrdil Brůna. „Pokud bychom vyhráli, mohli bychom mít psychicky lehce navrch. Teď je na tom Plzeň psychicky dobře, protože v semifinále byla v téměř bezvýchodné situaci, ale zvládla ji.“

Pro Karvinské hovoří lepší statistiky, pokud jde o úspěšnost střelby, sedmimetrových hodů i rychlých protiútoků, které se objevily na webových stránkách klubu.

„Nevím, kdo je dělá... Mám úplně jiné. Ale dobrá, nějak přibližně to tak být může,“ smál se Brůna. „Ale žádné statistiky vliv na finále mít nebudou. Víme, kde jsou jejich silné stránky, kdo jsou jejich rozhodující hráči, a oni to samé vědí o nás.“

V Karviné se týmy utkají 14. května od 17:00 a 21. května od 17:30, případně 29. května od 16:45. V Plzni se bude hrát 18. května od 18:00, případně 25. května od 17:10.