Fulnekovi se v Karviné uleví. Na pozici pravé spojky přišel Živanov

Od Nema? To Živanov připomněl někdejší karvinskou oporu, brankáře Nemanju Marjanoviće, který se po předminulé sezoně vrátil domů do Srbska.

„Nemo je kamarád, ale nikdy jsme spolu nehráli. V Srbsku bydlíme nedaleko od sebe, asi třicet kilometrů,“ usmál se Dušan Živanov, který už obstojně mluví česky.

Takže mu Karvinou doporučil Marjanović?

„Ano, vždyť tady byl hodně dlouho. Vychválil mi Karvinou, jak jsou kluci moc dobří. Všichni drží pospolu. Opravdu v šatně vše funguje výborně. Jen ještě musím pořádně přivyknout jejich herním systémům.“

Přesto, i brněnský klub, kde Živanov rozjížděl svou kariéru v Česku, má vysoké ambice, jeho šéfové se netají snahou zasáhnout do bojů o titul.

„Každý tým, který hraje zdejší extraligu, má ambice, to je normální, každý chce udělat vše pro to, aby sezona byla co nejlepší. Brno rovněž pomýšlí na umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky. Ale uvidíme,“ řekl Dušan Živanov, který si pochvaluje, že Karviná je menší město, klidnější než Brno.

Příchodem srbské pravé spojky se ulevilo Patriku Fulnekovi, který karvinskou hru na pravé straně dosud táhnul.

„Veškerá tíha na pravé spojce předtím padala na praváka Fugase, takže Dušanův příchod mu pomůže,“ potvrdil karvinský trenér Michal Brůna.

A Fugas čili Patrik Fulnek souhlasí: „Minulý rok jsem měl opravdu velké vytížení, na pravé straně jsem hrál převážně jenom já, sem tam jsme se protočili. Dušan nám jako levoruký hráč pomůže, navíc je chytrý. Těšil jsem se na spolupráci s ním, teď se o místo pravé spojky podělíme.“ Být levákem je na pravé spojce výhoda. „Ano, praváci to tam mají moc těžké, protože pravou ruku mívají směrem ven z hřiště, my leváci dovnitř, což je výhodnější,“ uvedl Živanov, který v dosavadních dvou zápasech extraligy dal vždy jeden gól, Maloměřicím (32:14) i v Jičíně (30:26). Tento víkend mají Karvinští volno, až 23. září od 18.00 přivítají Zubří.

Fulnek podotkl, že Živanov je na Srba, kteří bývají často živelní a impulzivní, poněkud klidnější typ.

„My Srbové máme velké srdce. A nejen pro házenou, pro každý sport. Máme obrovskou touhu po vítězství, o výhru se rveme i na tréninku při jakémkoliv cvičení. Takoví jsme my, Srbáci,“ přiblížil Dušan Živanov srbskou povahu. „Abychom vyhráli, jsme schopni přidat krok navíc. A tak jsem to udělal i já svým příchodem do Karviné. Je to další krok pro mou kariéru. Ještě nemám žádný titul a ten bych chtěl. Věřím, že uspějeme.“