Celá extraliga nás odepsala, váží si kouč Jičína bitvy o play off

Jeho tým se ale v minulých zápasech osudu, jenž ho už téměř jistě posílal pro závěr sezony do skupiny o záchranu, vzepřel. Připravil tím pro fanoušky i pro sebe zápas roku, a pokud duel s Frýdkem-Místkem v sobotu vyhraje, s velkou pravděpodobností do play off postoupí a zachrání tím sezonu způsobem, na který se bude dlouho vzpomínat.

Velké zadostiučinění poté, čím jste si v sezoně prošli?

Jsme za to rádi hlavně kvůli našim fanouškům, něco podobného si za svoji přízeň zaslouží. A také věříme, že nám v sobotu hodně pomohou, hala by měla být plná a v modrých barvách.

Přitom dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že byste o play off mohli vůbec uvažovat.

Bohužel. Podzim nebyl jednoduchý. Po měsíci se zranil Luboš Hlipala, který u nás výborně začal a dostal se až do slovenské reprezentace, a dosud to není vyřešené. Zdravotní problémy měli i další hráči, někteří se po zranění vraceli, i kvůli tomu jsme poztráceli hodně bodů a pak jsme to naháněli.

V jednu chvíli se zdálo, že – v uvozovkách řečeno – nemáte o co hrát. Sestup nehrozil, play off bylo na míle daleko. Jaké to bylo období?

Neustále jsme s kluky komunikovali, drželi jsme se klišé, že se musí jít zápas od zápasu, a ono to nakonec přišlo.

V posledních šesti zápasech jste pětkrát vyhráli, velká vzpruha?

Hlavně v tom, že jsme se vrátili do hry o play off. Byly tam dvě „povinné výhry“ a pak důležitá utkání v Prešově a v Brně.

Ani jedno ale nebylo lehké, byť třeba Prešov proti vám nasadil hodně kombinovaný tým.

Bohužel první poločas byl z naší strany špatný. Bylo to ale po desetihodinové cestě autobusem, na začátku pár chyb a domácí mladíci se chytli. Pomohla přestávka, zareagovali jsme a zvládli jsme to.

A v Brně, kde jste na hřišti přece jen favorita vyhrát také museli?

Na Brno umíme v posledních letech zahrát, šli jsme do toho s tím, že nemáme co ztratit, a povedlo se to, kluci opravdu zabojovali.

Před posledním kolem je ve hře o postup několik týmů, jak vidíte vaše šance?

Věříme tomu, a tak na to také hráče připravujeme, že když Frýdek porazíme a získáme dva body, že postoupíme. Pro nás je nejdůležitější vyhrát, na to se nyní soustředíme a pak se uvidí. Brno hraje s Veselím, obě družstva potřebují k postupu asi výhru, důležitý bude zápas v Kopřivnici, kde hraje vedoucí Plzeň a potřebuje bodovat, aby o prvenství v základní části nepřišla.

Jakým soupeřem pro vás je Frýdek pro tento zápas sezony?

Samozřejmě těžkým, ale myslím si, že i díky tomu bude pod větším tlakem. Celou sezonu se pohyboval nahoře, ale v poslední době začal prohrávat, nyní aby se strachoval, jestli do play off vůbec postoupí, jisté to nemá.

Nálada v týmu?

Snažíme se jej co nejlépe připravit. Měli jsme na to reprezentační pauzu, v níž někteří mladí hráči byli s mládežnickými reprezentacemi, dávali jsme dohromady některé šrámy, v posledních dnech se zápasu hodně věnujeme.