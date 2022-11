Jičínští házenkáři potřetí prohráli o gól. Kouč soupeře zvažoval omluvu

Byla z toho pro házenkáře Jičína v zápase se Zubřím jednobranková porážka, v tomto extraligovém ročníku takto nejtěsnější už třetí. Předtím o gól prohráli s Prešovem a v Lovosicích. „Dokážu si dokonale představit, co se momentálně děje u trenéra a hráčů domácího týmu. Snad by se hodilo se omluvit, ale to prostě nejde, protože se konečně to štěstí přiklonilo na naši stranu,“ uvedl trenér vítězného Zubří Peter Dávid.

„Potřebovali bychom takto vyhrocený a vyrovnaný zápas jednou zlomit na svoji stranu. Už jsme třikrát prohráli o gól,“ poznamenal jičínský hráč Martin Hlava.

Jednou se to Jičínu v této sezoně už povedlo, když na jejím začátku jednobrankovým rozdílem porazil brněnské Maloměřice. Poté už následovaly tři neúspěchy ve vyrovnaných zápasech. Poslední v utkání, v němž Jičínští drželi s oslabeným favoritem krok a nebyli daleko od bodového zisku.

„Pro nás je to velice hořká porážka, dokázali jsme vytvořit spoustu šancí, které mohly skončit gólem, ale nevyužili jsme je a za to jsme byli tvrdě potrestaní,“ konstatoval Petr Mašát, kouč Jičína.

I kvůli třetí jednobrankové porážce v sezoně se Jičín zatím marně snaží prodrat ve čtrnáctičlenné tabulce mezi osm nejlepších týmů, které si v závěru sezony zahrají v play off.

Po prohře 28:29 se Zubřím, která byla součástí prvního kola odvet základní části, Jičínu patří jedenáctá příčka. „Podle mě jsme padli kvůli špatné obraně, kdy jsme nemohli najít recept na eliminaci střel z dálky, a samozřejmě jsme doplatili na neproměňování šancí,“ vidí příčiny osmé porážky v sezoně Martin Hlava.