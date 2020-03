Jičín těžkou chvíli zvládl a žije. Nebylo kam uhnout, řekl Šulc

Takhle nějak vypadá umění zabrat ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. A nic na tom nemění ani skutečnost, že veledůležitá výhra nad Lovosicemi házenkářům Jičína ještě nedává jistotu, že dosáhnou toho, oč usilují. Dokonce ani v případě, že své dva poslední zápasy v základní části extraligy vyhrají.



Nad tím ale teď Jičínští nemusejí moc bádat, důležité pro ně bude zvládnout dvě poslední utkání, v nichž nejprve budou už v sobotu hosty brněnských Maloměřic a o týden později v domácí hale přivítají nyní předposlední Frýdek-Místek.

„Doufám, že na tento úspěšný zápas navážeme i v posledních dvou utkáních,“ poznamenal po výhře 31:23 nad Lovosicemi kouč jičínského družstva Petr Mašát.

Boj o postup do play off Los posledních dvou kol Jičín (9. místo) - Maloměřice (12. místo, venku), Frýdek-Místek (11. místo, doma)

- Maloměřice (12. místo, venku), Frýdek-Místek (11. místo, doma) Lovosice (8.) - Frýdek-Místek (11., venku), Karviná (4., doma)

- Frýdek-Místek (11., venku), Karviná (4., doma) Hranice (7.) - Kopřivnice (5., venku), - Zubří (3., doma)

Výhra nad Lovosicemi byla klíčem k tomu, aby Jičín vůbec mohl na posun mezi osmičku týmů, jež si zahrají v play off, pomýšlet. Případná bodová ztráta by to totiž prakticky vyloučila.

„My už teď museli, nebylo kam uhnout, jestli do play off chceme,“ řekl Ondřej Šulc, se šesti brankami nejlepší střelec zápasu s Lovosicemi, a přidal chválu: „Byl to jeden z nejlepších zápasů v sezoně, co jsme tady odehráli, podle výsledku určitě.“ Výchozí situace byla jasná. Před pondělní dohrávkou ztrácel devátý Jičín na osmé Lovosice tři body a na sedmé Hranice dokonce čtyři. Nikoho jiného už do konce základní části přeskočit nemohl.



V této těžké chvíli tým předvedl koncentrovaný výkon. Ten se odvíjel od skvělého brankáře Veverky, jemuž spoluhráči výrazně pomohli zodpovědnou hrou v obraně.

„Od začátku jsme plnili úkoly, které jsme si před začátkem dali. Začínalo to u brankáře, díky jeho zákrokům rostly i naše výkony v obraně. Navíc jsme dali spoustu jednoduchých gólů první a druhou vlnou, což nám dalo klid na postupný útok, kde jsme se v prvním poločase prosazovali. Zvládli jsme nástup i do druhého poločasu, což nám v sezoně občas dělalo problémy, předvést v takto důležitém utkání takovýhle výkon, a navíc před televizními kamerami, to musí těšit každého trenéra,“ pochválil výkon týmu trenér Mašát.

Jičín potřebuje předvést podobné úsilí také ve zmíněných následujících dvou utkáních a při tom držet palce, aby Lovosice ztratily v posledních dvou kolech alespoň bod, vzájemné zápasy totiž mluví ve prospěch Jičína.

V nedohlednu není ani nyní sedmá příčka Hranic, která by zaručila, že Jičín ve čtvrtfinále nenarazí na vítěze základní části. I v případě Hranic Jičínu stačí dotáhnout se na ně bodově, i s nimi totiž má lepší bilanci vzájemných zápasů.