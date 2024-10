Jičínští realisté. O postup do play off budeme tvrdě bojovat, slibuje kouč Šulc

Ondřej Šulc se společně se svým trenérským kolegou Ondřejem Horynou pokusí házenkáře Jičína dovést do extraligového play off. | foto: HBC Jičín

V poslední vteřině totiž rozhodčí přisoudili soupeřům z Nového Veselí sedmimetrový hod, tedy jedinečnou šanci vzít Jičínu bod.

„Nic pro kardiaky,“ komentoval Ondřej Šulc, jeden z trenérů jičínského družstva, téměř neuvěřitelný závěr už tak dramatického zápasu plného zvratů.

Pro Jičínské ale skončil zadostiučiněním, sedmička hostujícího střelce skončila na břevnu jejich branky.

Díky tomu Jičín po prohrách ve dvou úvodních zápasech soutěže do tabulky zapsal třetí výhru za sebou a se šesti body se posunul do horních pater tabulky. Pro tým, jehož hlavním, ač ne lehkým, cílem je postup do play off, znamená příjemný polštář do dalších zápasů.

„Určitě je to tak, ale je třeba vidět, nad jakými soupeři jsme vyhráli. Bez jejich podceňování jde o týmy, které bychom, pokud chceme splnit cíl sezony, porážet měli,“ říká trenér Šulc.

Získané body vám ale už nikdo nevezme, navíc je asi lepší jít do dalších utkání s nimi na kontě.

S tím souhlasím, ale musíme být realisté. My jsme týmem, který o postup do play off bude asi tvrdě bodovat a nyní máme za sebou soupeře, které, pokud se tam chceme dostat, porážet musíme. Hlavně doma, tam bude základ.

To se vám zatím daří, bodů máte na horní polovinu tabulky. Mohlo jich však být i víc, v úvodním zápase sezony v Kopřivnici jste byli kousek od vítězství, ztratili jste ho až v závěru. Jak takový vstup do sezony mrzel?

Hodně. V Kopřivnici se nehraje a nevyhrává lehce, tým má kvalitu a v hodně podobném složení hraje snad už deset let, je sehraný. K tomu bouřlivé prostředí, které jsme nakonec nezvládli.

Přesto jste měli k bodovému úspěchu hodně blízko...

Bohužel jsme se o ně připravili sami neproměněním jasných příležitostí. Stálo nás to body, prohráli jsme o gól.

Hned poté jste vyrazili do Plzně, to asi byla poněkud jiná kapitola.

Souhlasím. V současném rozložení sil pro nás hodně těžká. Mají profesionální tým s odlišnými prostorem na tréninky, s jinými možnostmi výběru hráčů do kádru. Musíme proto být realisté, asi je teď můžeme možná občas porazit, ale ne porážet stále. Nyní se to nepovedlo.

Plzeňský gólman Daniel Grabemann čelí jičínské sedmičce.

Pak začala prvním domácím zápasem se Strakonicemi vaše série tří výher. Příjemný odraz ode dna?

Určitě ano, ale jak už jsem říkal, pokud chceme náš cíl naplnit, musíme si s nimi poradit. I když třeba Maloměřice posílily, mají tam borce, kteří přišli z mistrovské Karviné, takže to u nich tak jednoduché nebylo. A o zápase s Novým Veselím už řeč byla. Bylo to drama, nic pro slabé nervy. Podali jsme ale velmi dobrý výkon, hráče za ně chválím.

To platí i o vašem brankáři Danielu Ranglovi, jinak hráči Vršovic, který se jakoby z ničeho nic objevil ve vaší brance.

A chytal výborně, hodně nám pomohl.

Jak k tomu došlo? Ve zkušených Davidu Machalickém a Filipu Veverkovi přece máte kvalitní brankářskou dvojici.

Shodou nepříznivých okolností. David Machalický má stále problémy s kolenem, čeká na operaci. A Filip Veverka měl dlouho dopředu naplánovanou absenci, doprovázel v zahraničí manželku, která tam přednášela na vysoké škole. K tomu nebyl kvůli termínové kolizi k dispozici ani talentovaný dorostenec Mičke, takže nám zůstal jen talentovaný, ale stále velmi mladý Slavík. Proto vedení klubu na poslední chvíli zareagovalo a vyplatilo se to, Dan Rangl předvedl skvělý výkon.

Stál v brance i při závěrečné sedmičce, kterou Nové Veselí zahrávalo už po skončení hrací doby. Co jste si v těch chvílích říkal?

Raději jsem se díval trochu mimo. Šel na ni totiž kluk, který všechny předcházející v tomhle zápase proměnil, byl stoprocentní. Proto když míč skončil na břevně, bylo to pro mě až neskutečné.

V neděli vyrazíte do Prahy, kde bude vaším soupeřem tamní Dukla. Bodově nad ní máte navrch, tedy snad i velkou šanci vítěznou sérii protáhnout.

Šance je asi skoro vždycky, ale body a tabulku bych tentokrát nebral jako hlavní měřítko. Dukla patří dlouhodobě ke špičce české házené, je teprve začátek sezony, kdy se její tým dává dohromady pod vedením nového trenéra Dana Kubeše. Navíc měla nesnadný los, má za sebou těžké zápasy se soupeři, kteří budou hrát o titul.

Daniel Bláha z Plzně pálí přes jičínskou defenzivu.

Co bude důležité pro to, abyste bodově uspěli?

Podle mého názoru to, jak se nám bude dařit v obraně. My nemáme zatím v sezoně problémy ani tak v útoku, jako v obraně. Na Dukle bude právě důležité to, jak budeme bránit, musíme zamezit Dukle, která má velkou útočnou sílu, aby nás tam přehrávala.

S čím souvisí to, že obrana, která byla dlouhá léta předností Jičína, nyní není tak pevná jako dřív?

Určitě s mládím našich hráčů, kterých je v týmu většina. A mladí raději útočí, než brání. Je také třeba říct, že jsou v Jičíně pryč doby Martina Bareše a Jirky Groha, kteří dokázali tým v obraně strhnout tak, že se soupeři těžko prosazovali. Takové borce si teď musíme vychovat a zatím je to trochu problém. Snažíme se do hráčů dostat zodpovědnost, vtloukáme jim do hlav snahu hrát v obraně dostatečně agresivně, protože bez toho to nejde.

Jičín se vydal na cestu omlazování kádru už před minulou sezonu, jak na tom jsou mladí na začátku této?

Loňský rok pro nás byl takovým rokem nula, protože pro řadu hráčů znamenal první zkušenosti s extraligou. Po roce je pokrok vidět. Mladí si extraligu očuchali, získané zkušenosti jsou na nich už často vidět. Myslím si, že nejsme na špatné cestě, ale splnit náš cíl bude pochopitelně těžké.