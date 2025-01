Odvolaný lovosický Jelínek: Změnu trenéra jsem navrhoval už v létě

Odvolání ho ovšem vzalo jako každého kouče. „Samozřejmě cítím zklamání, že práci nedodělám, ale takový je sportovní život. A pro mě to otevírá nové šance, budu v klubu pokračovat v mládeži,“ osvětluje Jelínek. „Změna byla vysvětlená tak, že tým potřebuje nový impulz. Ještě si nějaký rozbor interně uděláme.“

Podzim odstartovali Lovci královsky, usadili se na čele tabulky, jenže když ze šesti zápasů pět prohráli a navrch vypadli z Evropského poháru s italským Brixenem navzdory roli favorita, Jelínkův čas se nachýlil.

„Já pro tým dělal maximum, co šlo. Samozřejmě, v některých situacích jsem podporu měl, v některých ne. Pro mě to nic neměnilo. Vždycky konám tak, abych se zodpovídal sám sobě. V tomhle se do zrcadla v klidu podívám,“ nemá výčitky svědomí. „Že jsme se dostali do horší fáze sezony, k tomu vedlo několik příčin. Byla to shoda určitých věcí.“

Za jednu z příčin chvilkového úpadku mohl nebývalý lazaret, scházely největší hvězdy jako Trkovský či Hniďák. „Smůlu jsme měli v tom, že se zranili hráči, kteří se zrovna rozehráli. Vždycky trvá, než najdou optimální formu,“ tvrdí Jelínek. „Další věc jsou zkušenosti, většina kluků je mladých. Za dva roky, kdy se nám podařilo udělat kompletní přestavbu týmu a výrazně jsme ho omladili, to byla první vážnější krize, i když to slovo nemám rád. Prostě se nám nedařilo výsledkově. I pro ně jsou to zkušenosti, které je v kariéře posunou dál.“

Lovosický trenér Roman Jelínek burcuje svůj tým.

Jelínek figuroval na lavičce od roku 2020. „Iniciativu na trenérskou obměnu jsem dával už před sezonou. Že by to pro kluky nebylo špatné, neboť většina hrála jen pode mnou,“ objasnil, proč s návrhem přišel. „V profesionálních soutěžích a klubech je trenér spíš manažer a může vést jeden tým dlouho. Hráči už tam mají nadstandardní schopnosti herní nebo rozhodovací. Vyloženě si hraje s taktikou a jejich psychikou. Na úrovni, kde se pohybujeme my, to možná půjde taky, ale potom musí být podle mě v týmu fluktuace hráčů. Anebo to musí být osobnost, za kterou všichni hráči půjdou. A musí být úspěšný.“

Jako házenkář s Lovosicemi svou kariéru postříbřil, jako trenér se třiatřicetiletý Jelínek do kroniky zapsal bronzovým písmem. V extralize s Lovci dosáhli na třetí místo dvakrát za sebou. „Byl jsem tady během přestavby, která se nadstandardně povedla. Kádr se obměnil kompletně a okamžitě se udělaly dva bronzy, což je paráda. I tak jsem si říkal, že pro kluky by to byla změna, kdybych už u týmu nebyl.“

Hegemonii tandemu Karviná – Plzeň se mu narušit nepodařilo, ovšem Lovosice vrátil do špičky. „Svoji misi hodnotím velice kladně. S dvěma bronzy jsem maximálně spokojený. Troufnu si říct, že mančaft měl i na víc, ale některé faktory ovlivnily, že se finále nepovedlo. Určitě je za mnou nějaký kus práce. A chci věřit, že to bude vidět i dál.“

Nyní bude dodavatelem mladíků z vyhlášené lovosické líhně do áčka, které nově vede Ján Lajčák. „Chci, aby koncepční práce v nižších kategoriích vyústila v to, na čem chceme pracovat. A to je zabudovávat mladé do týmu, což se mi za 4,5 roku povedlo. Spousta kluků z dorostu jsou v áčku a někteří z nich se stávají tahouny.“