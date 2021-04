Házenkářky Mostu zvládly zápas s Šaľou a přiblížily se interligovému prvenství

„Černí andělé“ z Mostu neměli po reprezentační pauze s šestým celkem tabulky Šaľou lehkou práci. Hostující tým nejenže držel s favoritem na jeho hřišti krok, ale v druhém poločase se dostal až do třígólového vedení. Svěřenkyně trenéra Jiřího Tancoše ale na stav 22:25 zareagovaly v polovině druhého poločasu šňůrou pěti gólů a po obratu si vedení pohlídaly.

„Jsem rád za takový zápas, potřebovali jsme ho, ukázalo nám to spoustu nedostatků, horší by bylo, kdyby nás to potkalo v play off. Jsem proto za toto utkání moc rád, máme do čtvrtečního a následně sobotního utkání na čem pracovat,“ řekl na klubovém webu trenér Tancoš.

Nejlepší střelkyní domácího celku byla dvacetiletá Adéla Stříšková, jež se trefila desetkrát. Sedm branek přidala její reprezentační kolegyně Dominika Zachová.

Mostecké hráčky se ve čtvrtek představí v Olomouci, a pokud vyhrají, pojedou k sobotnímu závěrečnému šlágru do Michalovců s dvoubodovým náskokem. K interligovému prvenství by jim tak stačila i těsná prohra, neboť v prvním vzájemném duelu porazily Iuventu o pět branek.

DHK Baník Most : HK Slovan Duslo Šaľa 32:29 (18:17) Góly:

1. Stříšková,2. Borovská,5. Stříšková,6. Andrýsková,8. Stříšková,11. Zachová,12. Zachová,15. Cholevová,15. Smetková,16. Stříšková,21. Stříšková,22. Eksteinová,24. Stříšková,26. Zachová,27. Stříšková,28. Zachová,30. Stříšková,34. Mikulčík,37. Stříšková,39. Zachová,42. Zachová,43. Andrýsková,44. Kostelná,46. Mikulčík,48. Maňáková,49. Maňáková,54. Mikulčík,57. Andrýsková,59. Smetková,60. Stříšková Góly:

2. Matušincová,4. Trepáčová,5. A. Obstová,6. Rácková,6. Némethová,6. Königová,9. Ušiaková,10. Tulipánová,13. A. Obstová,15. Rácková,22. Rácková,25. Tulipánová,26. Némethová,27. Trepáčová,30. Tulipánová,33. Némethová,33. Némethová,34. Takáčová,35. Némethová,38. Trepáčová,39. Takáčová,40. Matušincová,43. Némethová,50. A. Obstová,53. A. Obstová,60. Trepáčová Sestavy:

Bezpalcová, Müllnerová – Cholevová, Smetková, Mikulášková, Eksteinová, Stříšková, Andrýsková, Zachová, Mikulčík, M. Poláková, Borovská, Maňáková, Šípová, Kostelná. Sestavy:

Vorzáčková, Furgaláková – Némethová, Špendlová, Ščipová, Rácková, A. Obstová, Varjassiová, Matušincová, Ušiaková, Takáčová, Königová, Tulipánová, Trepáčová, Zlatinská. Červené karty:

Červené karty:

56. Königová Rozhodčí: Blanár – Opava