Vzdor do poločasu. Házenkářky Olomouce podlehly v prvním semifinále Mostu

Házenkářská interliga žen, semifinále play off 1. zápas Olomouc - Most 26:31 (15:19)

Nejvíce branek: Kuxová 5, Jansová, Fryčáková a Kubáčková po 3, Sovová 3/2 - Cholevová 7, Korešová 7/1, Stříšková a Kostelná po 5. 2. kolo českého play out: Zlín - Poruba 23:33 (10:17)

Nejvíce branek: Kolářová 5, Kříčková 4, Daňková 3 - Polášková 9/3, Konečná 6, Salašová 4. Písek - Slavia Praha 29:31 (17:16)

Nejvíce branek: Kubišová 8, E. Svobodová 4, Chlupová 4/1 - Míšová 9/4, Weisenbilderová 6, Vostárková 4.