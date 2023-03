Olomoucké házenkářky v interlize remizovaly s Mostem

O další bod zpět je Plzeň, která nedokázala zaskočit favorizované Michalovce a na Slovensku prohrála 25:35. Čtyři body na play off ztrácí Zlín, který na hřišti druhé Šaly prohrál 24:32, navíc oproti soupeřům odehrál o zápas víc.

Most, který má na čtvrtém místě interligové tabulky jako nejlepší český tým místo v národním play off jisté, si chtěl po předchozí prohře s lídrem soutěže Dunajskou Stredou spravit chuť. Proti Olomouci sice Černí andělé vyhráli první poločas, domácí ale v duelu plném tvrdých soubojů po přestávce otočili a vedli až o dvě branky. Most ale opět vyrovnal a ani jeden tým v poslední minutě se svou akcí neuspěl.

V Dunajské Stredě neuspěla ani pátá Slavia Praha, která na hřišti favorita prohrála 19:31.

MOL interliga házenkářek 19. kolo: Michalovce - Plzeň 35:26 (17:16)

Nejvíce branek: Dvorščáková 11/4, Klučková 10, Wollingerová 4 - V. Galušková 8/4, L. Galušková 5, Kepková 3. Olomouc - Most 22:22 (9:10)

Nejvíce branek: Kuxová 6, Závišková 4/3, Krajčovičová, Fryčáková a Možíšová po 3 - Cholevová 8/1, Mikulčík 3, Stříšková 3/1. Dunajská Streda - Slavia Praha 31:19 (15:10)

Nejvíce branek: Bíziková 6, Élöová 5, Juhosová 4 - Weisenbilderová 8/1, Švihnosová 3, Jestříbková 3. Stupava - Kynžvart 26:41 (12:20)

Nejvíce branek: Jagodičová 6, Krajčová 5, Bahorecová 4 - Kapusniaková 7, K. Königová 6, Tesařová 5. Šaľa - Zlín 32:24 (21:12)

Nejvíce branek: Ščipová 6/1, Vargová 5, Pócsíková 4 - Ševčíková 4, Daňková 4/2, D. Šimková 3/1.