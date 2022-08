Je to začátek cesty, říká házenkářský trenér Hynek o triumfu dorostenců

„Je to úspěch, který jsme si všichni přáli. Jsme nesmírně šťastní, ale je to jen první krůček. Teprve áčkové šampionáty ukážou, jak na tom ve skutečnosti jsme,“ míní 41letý Hynek, který s Petrem Štochlem koučuje i extraligové házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje.

Věříte, že je to začátek vzestupu české házené?

Všichni si to přejeme. Ale teď můžeme říci jen to, že jsme okolo dvacátého místa v Evropě. A nikdo nechce, aby zůstalo jen u toho. Všechno ukáže až konfrontace s vyspělejšími a herně kvalitnějšími týmy, které nás čekají.

V čem byla největší síla týmu v Izraeli?

Když jsme u něj začínali s Honzou Bělochem, který se pak přesunul k dospělé reprezentaci, snažili jsme se poskládat hráče tak, aby fungovali jako ten nejlepší tým. Proto možná v kádru došlo k překvapení na úkor některých hráčů, kteří na to možná výkonnostně mají, ale nakonec na turnaji chyběli. Týmovost jsme dali na první místo. Přesto si myslím, že během turnaje postupně krystalizovaly i výrazné osobnosti. K úspěchu je třeba i individuální výkon a my jsme se v určitých fázích mohli opřít o střelecké spojky nebo výborný výkon gólmanů.

Mají hráči předpoklad, že to v házené dotáhnou daleko?

Doufám v to. Včetně u dvou kluků z Plzně, kteří tam s námi byli, Dana Bláhy a Kuby Štochla. Aby brzy nakoukli minimálně do extraligy. To je primární cíl mládežnických reprezentací. Vychovávat potenciální hráče pro áčkovou úroveň.

Je tenhle triumf dosud i vaším trenérským vrcholem?

Šampionáty se nevyhrávají každý den, řadím to hodně vysoko. A doufám, že to není konec. Jsem rád, že jsem mohl mohl být součástí realizačního týmu. Neberu to jako svůj úspěch, ale společnou práci všech.

Třeba jste si řekl i o nějaký post u dospělého národního týmu.

Tak to vůbec neřeším. Teď už se chci naplno soustředit hlavně na klubovou práci. Mám v Plzni nějaký dluh, byl jsem dlouho pryč.

Jak vypadá tým dva týdny před startem extraligy?

Je pořád na čem pracovat. Dobré je, že kostra týmu se nezměnila, nyní se do systému snažíme zapracovat Stefana Terziče a Nikolu Kosteskiho. Na start soutěže musíme být dobře připravení. Začátek je důležitý a los máme těžký.

Začínáte v Lovosicích, které přivábily i Pavla Horáka z Kielu.

Pak máme doma Brno, jedeme do Frýdku... Ale možná je lepší začínat proti silnějším klubům a vzít to zodpovědně, než si podvědomě říkat, že to snadno zvládneme.

Terzič, levoruká spojka ze Srbska, už v Plzni krátce působil. Zároveň je to světoběžník a trochu volnomyšlenkář. Bude posilou?

Čeká nás ještě hodně práce. Stefan může být velký hráč, ale zároveň si musí uvědomit, že házené musí dávat sto procent. Pak má velké předpoklady vrátit se tam, kde už na začátku kariéry byl. Je to chlap, který to v sobě má, umí to s míčem, chceme jeho potenciál využít. Ale zároveň se musí přizpůsobit naší hře, aby do sebe všechno zapadalo.

Jak se zatím jeví levoruké makedonské křídlo Kosteski?

Klasické křídlo a výtečný střelec. Nečeká jen na rychlé kontry, zapojuje se do hry, myslím, že nám hodně pomůže i v obraně. Líbí se mi, jak komunikuje i s mladými hráči, mám z něj hodně pozitivní dojem.

Českou extraligu doplnil slovenský Prešov. Vítáte tenhle krok?

No... jak to říci diplomaticky. Moc to nevítám. Samozřejmě, je to silný a kvalitní soupeř, kterých v lize moc nepotkáme, jen na evropské scéně. Já bych však zároveň uvítal, aby takových týmů bylo v extralize víc a účastníků soutěže méně.