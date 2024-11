Potřebujeme sbírat co nejvíce zkušeností, řekl Rumian z Frýdku-Místku

„Díky tomu, že jsem tady hrál v dorostu, znal jsem spoustu hráčů i trenéra (Daniel Valo), a tak jsem ho kontaktoval, jestli by o mě měl zájem,“ popsal Rumian návrat do klubu. Ve druhé polovině minulé sezony v mužstvu jen hostoval. Od tohoto ročníku extraligy je už jeho pravoplatný člen.

„Líbí se mi tady, dostávám dost prostoru. Jsem rád, že jsem tady mohl zůstat,“ řekl Rumian, který v dosavadních deseti utkáních ligy dal 27 gólů. „Už jsem trochu ztrácel takovou naději, že bych mohl být v extralize nahoře, ale ve Frýdku-Místku jsem snad dokázal, že házenou hrát umím a mohu být v našem týmu jedním z tahounů.“

Proč jste do Dukly odcházel?

Šel jsem za lepším, do klubu, který je profesionální, ale všechno si nesedlo. Byl jsem daleko od domova, mladý. V roce, kdy jsem do Prahy přestupoval, jsem zrovna maturoval. Bylo to těžké. Nechytl jsem se, a proto jsem zvolil návrat do známého prostředí.

Jak se vám poslouchají vize šéfů klubu, že během tří čtyř let by chtěli útočit na extraligové medaile?

Je to krásné. Takové cíle máme všichni, nejen vedení. I my hráči. Ale cesta je hodně dlouhá a bude strašně těžká.

Ve frýdecko-místeckém družstvu jsou jen dva profesionálové. Nemrzí vás, že nejste mezi nimi?

Studuji (stavební inženýrství na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava), což bych dělal i jako profesionál. Chci mít vysokou školu. Pro mě jsou ty tři čtyři roky, o nichž šéfové ohledně stavby mužstva mluví, akorát, protože stihnu dodělat výšku. Pak, pokud o mě bude mít klub zájem, rád případně podepíšu profesionální smlouvu.

Co vašemu mužstvu chybí, aby se elitním týmům ještě více vyrovnalo?

Zkušenosti. Je tady spousta mladých hráčů. Třicátníci jsou jen tři, takže potřebujeme posbírat co nejvíce zkušeností, což bychom během těch tří čtyř let mohli. A potom, když si vše sedne a dorazí i nějaké posily, abychom měli posty zdvojené, třeba i ztrojené, se může stát, že budeme na špici.

Tuto sezonu jste po deseti kolech až osmí se čtyřmi výhrami a šesti porážkami.

Oproti minulé sezoně je naší slabinou útočná fáze, kterou máme snad nejhorší v extralize. Musíme hrát rychleji, jeden pro druhého a proměňovat vyložené šance. Osmé místo nikoho z nás netěší, ale sezona je ještě dlouhá a všichni věříme, že se nám začne v útoku dařit a budeme schopni porážet i ty největší favority.

Po odchodu nejlepšího frýdecko-místeckého střelce Alexandra Moješcika do Handballu Brno jste přišli o 212 gólů, které nastřílel minulou sezonu. Nechybějí vám?

Samozřejmě nás mrzí, že je pryč, je to velká ztráta, ale když nechtěl být součástí naší party, tak ho bylo zbytečné držet. O jeho odchodu jsem měl nějaké zprávy od Alexe, nějaké od vedení, ale nechci to komentovat. Snad se nám podaří rozložit jeho góly mezi více hráčů. Někdo je dá a kvalita tady i přes jeho odchod zůstala.