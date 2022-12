Na zápas vlakem? Je to rarita, říká trenér házenkářů Nového Veselí

„Je to každopádně rarita,“ připouští trenér Nového Veselí Jan Běloch, který cesty vlakem k utkání pamatuje jen z dob, kdy působil u mládežnických výběrů. „Nevím, jestli naši extraligoví muži jeli někdy na zápas vlakem. Za mé přítomnosti nebo v blízké minulosti určitě ne,“ dodává.

Ráno v půl šesté se novoveselský tým klubovými dodávkami vypraví do Pardubic, odkud už pojede po kolejích. „Je před námi osm hodin jízdy. Plus jsme si naplánovali nějakou rezervu, kdyby se něco stalo,“ říká Běloch. „Zápas se hraje v pět hodin odpoledne, přes noc jedeme zpět a v pondělí kolem osmé ráno bychom měli být ve Veselí.“

Také samotní hráči marně vzpomínají, kdy naposledy cestovali na zápas po železnici. „V profesionální házené se mi to asi nestalo,“ říká Jakub Flajsar. „Ale pamatuji si, že v mládí jsem na pár zápasů vlakem jel. Třeba z Olomouce do Plzně.“

Ostatně, vlak je podle něj pro sportovce při cestě na podobnou vzdálenost ideální řešení. „Do Prešova je to extrémně daleko,“ komentuje fakt, že vzdušnou čarou obě místa dělí bezmála 400 kilometrů. „Autobusem nebo autem by to bylo ještě náročnější. Vlak je asi nejpohodlnější, nejvhodnější prostředek, který je k dispozici.“

Trenér Nového Veselí každopádně přivítal fakt, že duel v Prešově je pro jeho svěřence posledním v tomto kalendářním roce. Další bitva o extraligové body totiž Sokol čeká až 1. února. „Myslím, že los nám to dopřál docela dobře,“ usmívá se Běloch.

Duel na Slovensku však pro jeho svěřence nebude ničím snadným. „Prešov je kvalitní tým,“ oceňuje kouč aktuálně pátý celek nejvyšší české soutěže. „Ale doma jsme s nimi spíš bod ztratili, když jsme remizovali 22:22,“ zmiňuje duel z konce září. „Takže věřím, že se na ně dokážeme dobře připravit. Některé české týmy u nich už bodovaly a my tam jedeme se stejným cílem.“

Jasno má Běloch také o tom, co by na Tatran mělo platit. „Víme, že s Prešovem se musí hodně běhat. Oni chtějí hrát rychle, ale zároveň mají trochu problém s návratem do obrany,“ vypozoroval. „Musíme být také disciplinovaní, dělat minimum technických chyb.“

Zatímco v domácí ZDT Areně je Nové Veselí silné a z devíti zápasů neprohrálo jediný (pět výher, čtyři remízy), venku z osmi duelů získalo jediné vítězství.

„Náš tým není tak zkušený, potřebuje zatím energii dostávat, není ještě schopen ji vyždímat sám ze sebe. Venku nejsme tak odolní. A když přijde krizová pasáž, tak místo toho, abychom to zlomili na naši stranu, zlomí to soupeř,“ všímá si kouč. „Chybí nám ten kousek, kterým nám doma pomohou naši diváci. Je to každopádně věc, na které musíme pracovat,“ ví Běloch.